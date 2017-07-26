O kebapçıdaki son fotoğraf ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin, hazırlanan 1052 sayfalık iddianamenin detayları belli oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuzdarbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Hikmet Pak ile Bülent Başar tarafından FETÖ mensuplarının 15 Temmuz 2016'da, adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ne tanklarla çıkmalarıyla başlayan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan 1052 sayfalık iddianame, Başsavcılığın onayının ardından İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkemenin incelediği iddianamede, aralarında subayların da bulunduğu 30 rütbeli asker, 47 askeri öğrenci olmak üzere toplam 135'i tutuklu 143 şüpheli yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "kasten öldürme" suçlarından 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ayrıca bazı şüphelilerin ''silahla kasten yaralama'', "kasten öldürmeye teşebbüs'', ''mala zarar verme'' ve ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları öngörüldü.

FETÖ'nün yapısı, eylemleri ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ön bilgilerin yer aldığı iddianamede, darbe kalkışmasına yönelik İstanbul'daki toplantılarda alınan kararlar üzerine 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında stratejik öneme haiz olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ele geçirilerek, kentin trafiğini kontrol altına almak amacıyla köprünün kapatılmasının hedeflediği kaydedildi.

İddianamede, darbe teşebbüsü sırasında köprüde, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan temin edilen 2 unimog ve 1 itfaiye aracıyla Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'ndan gelen 56 şüpheli, 4 tank ve 2 ZPT ile Maltepe Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yapan 41 şüpheli ile 1 MAN otobüsle kamp yapmakta oldukları Yalova Hava Meydan Komutanlığı'ndan hareket eden 54 şüphelinin görevlendirildiği anlatıldı.

7 DARBECİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Toplamda 151 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldüğü dile getirilen iddianamede, darbecilerin emniyet güçlerine ateş açması sonucunda çıkan çatışmada Üsteğmen Vedat Yıldız, Astsubay İbrahim Gül, Uzman Çavuş Mustafa Çelik, askeri öğrenciler Murat Tekin, Ragıp Enes Katran, erler Burak Dinler ve Kurtuluş Kaya'nın etkisiz hale getirildiği, ölmeleri nedeniyle bu kişiler hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

İddianamede, 143 şüphelinin 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı ve Yalova Hava Meydan Komutanlığı'ndan hareket ederek 15 Temmuz Şehitler Köpru?su?'ne intikal ettikleri, darbe kalkışmasına bilerek ve isteyerek katıldıkları vurgulandı.

GELEN TELEFONLA KEBAPÇIDAN KALKIP ACİLEN GİTTİLER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması ve kontrol altına alınması görevinin Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'na verildiği, diğer birliklerin de takviye amacıyla görevlendirildiği anlatılan iddianamede, bazı şüphelilerin darbe girişimi günü saat 19.00 sıralarında ailece Üsküdar'daki bir kebap restoranına gittikleri, şüpheli eski Albay Muammer Aygar'a gelen telefon üzerine eşlerini bırakan subayların acilen yemekten kalkarak Kuleli'ye döndükleri aktarıldı.

Bu duruma ilişkin kamera görüntülerine yer verilen iddianamede, şüpheli subayların esasen darbe kalkışmasından haberdar oldukları, 16 Temmuz 2016 günü saat 03.00 sıralarında icra edilmesi planlanan kalkışmanın erken saate çekilmesi nedeniyle telefonla arandıkları ve birliğe intikal ettiklerinin değerlendirildiği vurgulandı.

İddianamede, 15 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında alarm verilmesi üzerine Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'nda bulunan tüm rütbeli personel ile askeri öğrenci, er ve eratın kamuflajlı bir şekilde okul içtima alanında toplandıkları, Okul Komutanı Kurmay Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın personele hitaben bir konuşma yaparak "Ordu yönetime el koymuştur, herkes emirleri riayet edecektir, etmeyen rütbeli, asker fark etmez ellerinden silahları alınıp gereği yapılsın." şeklinde sözler söylediği belirtildi.

Saat 21.29'da şu?pheliler eski Yüzbaşı Sabri Gür ve İsmail Bay'ın sevk ve idaresindeki bir kısım şüphelilerin saat 21.22 sıralarında eski Yarbay Turgay Ödemiş'in emir ve komutası altına girerek Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'ndan intikal ettikleri köprüyü kontrol altına almak için Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametini saat 22.00 sularında kapattıkları ifade edildi.

Bu saatten itibaren şüpheliler Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın emir ve komutasındaki askerlerin ilk etapta gişeler kısmında, devam eden saatlerde Beylerbeyi köpru? ayağında konuşlandırıldığı anlatılan iddianamede, askerlerin bir kısmının gişeler kısmında kalarak trafiği yönlendirdikleri, vatandaşlara sıkıyönetim ilan edildiğini söyleyerek evlerine göndermeye çalıştıkları kaydedildi.