26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Hackerlar kargo devinin altına 'TNT' yerleştirdi

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Tüm dünyada kaos yaratan Petya virüsünden Türkiye'deki şirketler de etkilendi.
Hackerlar kargo devinin altına 'TNT' yerleştirdi
Hackerlar kargo devinin altına 'TNT' yerleştirdi Hackerlar kargo devinin altına 'TNT' yerleştirdi Hackerlar kargo devinin altına 'TNT' yerleştirdi

TNT Express, bayramdan beri siber saldırıların oluşturduğu hasarı gidermeye çalışıyor. Firma gönderilerini FedEX üzerinden gerçekleştiriyor.

Haziran ayında Ukrayna’dan çıkıp tüm dünyayı tehdit eder hale gelen Petya virüsü, Türkiye’de faaliyet gösteren bazı çokuluslu şirketleri de etkiledi. 2015 yılında dünyanın en büyük hızlı kargo şirketi FedEX tarafından 4.4 milyar euroya satın alınan nakliyat şirketi TNT Express petya virüsü dolayısıyla bayramdan bu yana iş yapamaz hale geldi. Şirket yetkilileri “Bu dönemde müşterilerimizin en az şekilde etkilenmesi için iş sürekliliği planını devreye soktuk. FedEX üzerinden operasyonlarımızı yönettik. Halen sistemlerimizin eski haline dönmesi için çalışıyoruz” dedi.  

300 DOLAR FİDYE TALEP EDİLİYOR 

Saldırı yapılmak istenen kişi ve kurumlara gönderilen CV, iş teklifi, yanıltıcı veya ilgi çekici e-postalarla yayılan petya virüsü, dosyaları şifrelemek yerine, bilgisayardaki tüm dosyaların konum ve boyut bilgilerinin depolandığı kayıt dosyalarını şifreliyor. Yapılan bu şifreleme, dosyalara erişimi tamamen engelliyor. Bilgisayarı kilitleyen ve tek ekrana düşüren virüs kullanıcılardan 300 dolar fidye talep ediyor ve bunun Bitcoin’le ödenmesini istiyor. 

BAYRAM OLMASI ZARARI AZALTTI 

Dijital saldırıların bugün sadece Türkiye’nin değil, dünya genelinde en büyük sorunlardan biri olduğuna dikkat çeken TNT Express yetkilileri şunları kaydetti:  “Saldırı bayram dönemine denk gelmeseydi, Türkiye’den daha fazla şirket etkilenirdi. Saldırganların talep ettikleri parayı ödesek de sistemimizi geri alma garantimiz yoktu. Bu nedenle ilk olarak bütün sistemleri fişten çektik. Daha sonra iş sürekliliği planımız devreye girdi. Önce bilişim ve operasyon sistemlerinden başladık. E-maillerimize ulaşmaya çalıştık.”  

Rus petrol devi Rosneft'a yapılan siber saldırıda kullanılan virüs Petya’dan en çok Ukrayna etkilenirken, ondan sonra en çok etkilenen ülkeler sırasıyla Rusya, İtalya, İsrail, Romanya, ABD, Litvanya, Macaristan ve Polonya oldu. Saldırıya neden olan yazılım Avrupa’da diğer bazı ülkelerde ve ABD’de de yayıldı ve bazı önemli şirketlerin bilgisayarlarını ele geçirdi. 

KÜRESEL DEVLERİ VURDU!

Fransa tren taşımacılığı şirketi SNCF, Danimarka taşımacılık şirketi Moller-Maersk, İspanyol yiyecek şirketi Mondelez, Büyük Britanya Reklam ajansı WPP, ABD’den ilaç şirketi Merck ve hukuk firması DLA Piper küresel saldırıya maruz kalan büyük firmalar arasında. Bu firmaların önemli bir kısmı ilk anda faaliyetlerini durdururken virüsün yarattığı zarar halen hesaplanma aşamasında. 

KAYNAĞI BELİRSİZ E-POSTALARI AÇMAYIN

Petya virüsünden etkilenmemek için, güvenlik şirketlerinin önerdiği korunma yolları şöyle:  Kaynağından emin olmadığınız  e-postaları açmayın. Diskinizde yer alan dosyaların ve bilgilerin belirli aralıklarla yedeğini alın. Bilgisayarınızda yer alan virüsten koruma yazılımının açık ve güncel olduğuna emin olun. 

AKŞAM

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