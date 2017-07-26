26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Fatih Terim milli takımı bıraktı!

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Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, federasyonun Levent'teki tesislerinde bir araya geldi ve Milli Takım'ı bıraktı.
Fatih Terim milli takımı bıraktı!
Fatih Terim milli takımı bıraktı! Fatih Terim milli takımı bıraktı! Fatih Terim milli takımı bıraktı!

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