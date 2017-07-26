Detaylar geliyor...
26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
- Derin bir sesslizlik oldu donup kaldık!Keskin nişancı gerçeği iddianamede ortaya çıktı!Batı Şeria'da yeni skandal! El koydularFatih Terim milli takımı bıraktı!Rekor rakam! Suriye'ye geri dönüyorlarHackerlar kargo devinin altına 'TNT' yerleştirdiS- 400'de sona doğru! İşte gelen tepkinin sebebiMelih Gökçek fena rezil etti!O kebapçıdaki son fotoğraf ortaya çıktıNamaz kılmam, oruç tutmam diyen Batu'ta kötü haber
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:58 Güneş 05:47 Öğle 13:18 İkindi 17:12 Akşam 20:35 Yatsı 22:15
- 35°C Adana
- 39°C Adıyaman
- 32°C Afyon
- 31°C Ağrı
- 37°C Amasya
- 34°C Ankara
- 31°C Antalya
- 31°C Artvin
- 35°C Aydın
- 38°C Balıkesir
- BIST: 107.229 0.18
- Altın: 142,587 -0.65
- Dolar: 3,5512 -0.35
- Euro: 4,1287 -0.58
Fatih Terim milli takımı bıraktı!
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, federasyonun Levent'teki tesislerinde bir araya geldi ve Milli Takım'ı bıraktı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Derin bir sesslizlik oldu donup kaldık!FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 150 sanığın yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.
Keskin nişancı gerçeği iddianamede ortaya çıktı!15 Temmuz darbe girişimi esnasında köprü üzerinde keskin nişancı olduğu iddialarına son nokta koyuldu.
Fatih Terim milli takımı bıraktı!Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, federasyonun Levent'teki tesislerinde bir araya geldi ve Milli Takım'ı bıraktı.
Rekor rakam! Suriye'ye geri dönüyorlarFırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Türkiye'den ülkesine giden Suriyeli sayısı 46 bini geçti.
Hackerlar kargo devinin altına 'TNT' yerleştirdiTüm dünyada kaos yaratan Petya virüsünden Türkiye'deki şirketler de etkilendi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Namaz kılmam, oruç tutmam diyen Batu'ta kötü haber
- 'Ponzi' Arzu'ya 8 asır hapis
- 'Banker Bilo' filmindeki sahne gerçek oldu
- 'Onun evini Kabe gibi tavaf ederlerdi'
- Taksim’de yürek yakan görüntü!
- Öldüresiye dövdü, gasp ettiği parayla eğlendi!
- Yavuz Bingöl'e büyük şok!
- Dr. Sadık Ahmet dualarla anıldı
- Emekliliğine 3 gün kalmıştı...
- Cenaze namazında dikkat çeken görüntü
- Ünlü işadamı hayatını kaybetti
- 'Hero' tişörtünün nasıl geldiği belli oldu
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.