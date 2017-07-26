Maaşını soran izleyiciye küfürlü mesaj

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TRT yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, mahkemeye gönderildi. 21 şüpheli için örgüt üyeliği suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis istenen iddianamede, tanık ve şüpheli ifadelerinden örgütün 2008 yılından itibaren TRT'yi nasıl ele geçirdikleri gözler önüne serildi.

HAKAN ŞÜKÜR'ÜN MAAŞI

Hakan Şükür'ün TRT'den aldığı maaşın tartışıldığı dönemde ilginç bir olay meydana geldi.

Bir vatandaş 22 Kasım 2010 akşamı TRT1 kanalında yayınlanan Stadyum programına izleyicilerin elektronik postayla soru sorarak katılabileceklerini duydu. Vatandaş, Hakan Şükür'ün ne kadar maaş aldığını program sunucusu tarafından verilen elektronik posta adresine bir ileti gönderdi. TRT ile mesajlaşan vatandaşa en son şu mesaj atıldı: (yazım hataları aynen bırakılmıştır, küfür gizlenmiştir) "Sanane gerizekali kiskanclik yapma i... seneyede 2 katini verecez rejiden yaziyoruz binlerce mail geliyor nede olsa turk futbolunun krali ve adami hakan var yayinda raitingler super sen bile seyrediyosun ya ayi”