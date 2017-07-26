Olaylar olaylar! Prim, Arda Turan, Alaçatı...

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, görevinden istifa etti. Fatih Terim'in 3. Milli Takım macerası Abdullah Avcı’nın görevden ayrılmasından sonra 22 Ağustos 2013’te atılan imzayla başladı. O dönemde Galatasaray’ı da aynı anda çalıştıran Terim, 24 Eylül’de sarı-kırmızılılar ile yollarını ayırdı ve sadece Milli Takım’ın başında kaldı.
Prim konusu
Deneyimli çalıştırıcı ilk imzayı attığı 22 Ağustos’tan istifasına kadar geçen sürede birçok olayla baş başa kaldı. Terim, 2016 Avrupa Şampiyonası’nda D Grubu'nda Hırvatistan, İspanya ve Çek Cumhuriyeti ile mücadele etti ve istenilen sonuçların alınmamasından dolayı eleştiri okları hedefinde oldu. Şampiyona bitmeden takım içinde prim olayı yine gündeme geldi. Bu olay Terim’in kaptanı Arda Turan ile arasının açılmasına neden oldu. Daha sonra tecrübeli çalıştırıcı, Arda Turan’ı bir süre kadroya almadı. Bilindiği üzere Arda ve Terim arasında çok iyi bağ vardı.
Arda Turan’ı kadro dışı bıraktı
Ay-yıldızlıların, 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Kosova ile Antalya’da oynayacağı maçtan önce Terim, Arda Turan’ı yeniden Milli Takım’a çağırdı. Avrupa Şampiyonası’nın ardından Fatih Terim, başta kaptan Arda Turan olmak üzere, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’ü takıma almamıştı. 2018 Dünya Kupası Elemeleri’ne yönelik Makedonya ile oynanan hazırlık maçı dönüşünde gazeteci Bilal Meşe ile tartışma yaşayan Arda Turan, bu olaydan sonra Milli Takımı bırakmıştı. Terim bu olayda sürece müdahil olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.
Alaçatı olayı
Son olarak Fatih Terim, Alaçatı'da yaşadığı kavga ile gündeme geldi. Damadına ait restoranın yanındaki Yüzevler'e giden Terim, burada Selahattin Aydoğdu ile tartışma yaşamış, kamuoyu tarafından tepki çekmişti. Günlerce konuşulan olaydan sonra tecrübeli antrenör, basın toplantısında olayın nasıl geliştiğini aktardı.
Yaşanan saha dışı olayların Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı’ndaki görevinden ayrıldı.
- PKK'ya 5 bin askerle dev operasyon!Atamalar tamam! Kavakçı listedeTerim'in ardından 4 istifa daha!Olaylar olaylar! Prim, Arda Turan, Alaçatı...Maaşını soran izleyiciye küfürlü mesajDerin bir sesslizlik oldu donup kaldık!Keskin nişancı gerçeği iddianamede ortaya çıktı!Batı Şeria'da yeni skandal! El koydularFatih Terim milli takımı bıraktı!Rekor rakam! Suriye'ye geri dönüyorlar
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:58 Güneş 05:47 Öğle 13:18 İkindi 17:12 Akşam 20:35 Yatsı 22:15
- 29°C Adana
- 33°C Adıyaman
- 26°C Afyon
- 25°C Ağrı
- 29°C Amasya
- 29°C Ankara
- 29°C Antalya
- 26°C Artvin
- 30°C Aydın
- 31°C Balıkesir
- BIST: 107.206 0.15
- Altın: 142,796 -0.51
- Dolar: 3,5533 -0.29
- Euro: 4,1312 -0.52
Olaylar olaylar! Prim, Arda Turan, Alaçatı...
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, görevinden istifa etti. Fatih Terim'in 3. Milli Takım macerası Abdullah Avcı’nın görevden ayrılmasından sonra 22 Ağustos 2013’te atılan imzayla başladı. O dönemde Galatasaray’ı da aynı anda çalıştıran Terim, 24 Eylül’de sarı-kırmızılılar ile yollarını ayırdı ve sadece Milli Takım’ın başında kaldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Namaz kılmam, oruç tutmam diyen Batu'ta kötü haber
- 'Ponzi' Arzu'ya 8 asır hapis
- 'Banker Bilo' filmindeki sahne gerçek oldu
- 'Onun evini Kabe gibi tavaf ederlerdi'
- Taksim’de yürek yakan görüntü!
- Öldüresiye dövdü, gasp ettiği parayla eğlendi!
- Yavuz Bingöl'e büyük şok!
- Dr. Sadık Ahmet dualarla anıldı
- Emekliliğine 3 gün kalmıştı...
- Cenaze namazında dikkat çeken görüntü
- Ünlü işadamı hayatını kaybetti
- 'Hero' tişörtünün nasıl geldiği belli oldu
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.