26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçeceği iddialarına yanıt verdi.
Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması
Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, görevi bırakan Fatih Terim'in yerine geçeceği iddia edilen Şenol Güneş hakkında bir açıklama yayınladı. Beşiktaş internet sitesinden açıklama yapan Fikret Orman, şu sözleri kullandı;

"Şenol Güneş gibi kamuoyu tarafından da başarıları taktir edilen, 2002'de Dünya 3'üncüsü yaptığı Milli Takım için çözüm odağı görülen bir teknik direktöre sahip olduğumuz için mutluyuz..

Ancak iki yıldır üstüste şampiyonluk yaşadığımız Şenol Güneş hocamızla bundan sonra da birlikte nice zaferler yaşamak düşüncesindeyiz.

Kamuoyunda Milli Takım için Şenol Güneş isminin ilk akla gelmesini anlaşılabilir buluyorum.

''OLMAYACAK DUAYA AMİN DEMEKTİR...''

Ancak Beşiktaş takımının, camiasını ve taraftarının huzurunu bozacak sanal bir gündemin oluşturulmasını da yanlış bulurum, karşı çıkarım.

Şenol Güneş, "Olmayacak duaya amin demektir."

Beşiktaş olarak yeni sözleşme uzattığımız Şenol hocamızla ilgili tavrımız nettir.

Beşiktaş'ın ne kadar başarılı olmasını istiyorsak, bir o kadar da A Milli Takım'ın başarılı olmasını ve 2018 Dünya Kupası'nda olmasını bütün kalbimizle arzu ederiz."

Fikret Orman

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı

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