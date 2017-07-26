26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:58Güneş 05:47Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:35Yatsı 22:15
    • 28°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 107.206 0.15
  • Altın: 143,247 -0.19
  • Dolar: 3,5533 -0.29
  • Euro: 4,1312 -0.52

Fed faiz kararını açıkladı! Dolar nasıl tepki verdi?

»
Amerikan Merkez Bankası Fed, beklendiği gibi faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 1,25'te bıraktı. Bu kararla birlikte, dolar 3.55'ten 3.53'e indi.
Fed faiz kararını açıkladı! Dolar nasıl tepki verdi?
Fed faiz kararını açıkladı! Dolar nasıl tepki verdi? Fed faiz kararını açıkladı! Dolar nasıl tepki verdi? Fed faiz kararını açıkladı! Dolar nasıl tepki verdi?

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklendiği gibi sabit tuttuğunu ve bilançosunu küçültmeye "görece yakında" başlamayı planladığını bildirdi.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) Washington'da yapılan temmuz ayı toplantısı sona erdi.

FAİZ ORANI DEĞİŞTİRİLMEDİ

İki gün süren toplantının ardından yayınlanan karar metnine göre, 9 FOMC üyesi, faiz oranını yüzde 1,00-1,25 aralığında tutma kararını oybirliğiyle aldı.

Metinde “ülkedeki iş gücü piyasası güçlenmeyi sürdürürken, enflasyonun gerilediği” vurgulanırken, şu değerlendirmelere yer verildi:

“İstihdam artışı yavaşlamasına karşın ortalamada yılın başından bu yana güçlüydü, işsizlik oranı düştü. Hanehalkı harcamaları son aylarda güçlendi ve ticari sabit yatırımlar yükselmeye devam etti. Son dönemde gerileyen yıllık genel ve çekirdek enflasyon ise yüzde 2 hedefinin altında seyrediyor.”

"BİLANÇO NORMALLEŞTİRME GÖRECE YAKINDA BAŞLAYABİLİR"

Açıklamada, piyasaların en çok dikkatini çeken nokta ise bilanço küçültme programının zamanlamasına yönelik değişiklik oldu.

"FOMC, bilançosunu normalleştirme programına, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde, görece yakında başlamayı öngörüyor" ifadesine yer verilen bildirinin geçen ay yayınlanan bir önceki halinde "görece yakında" yerine "bu yıl" kullanılmıştı.

Analistler, söz konusu değişikliğin Fed'in 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu eylül ayında küçültmeye başlayabileceği şeklinde değerlendirdi.

DOLAR DEĞER KAYBETTİ, EMTİALAR YÜKSELDİ

Fed'in kararları öncesinde 1,1645 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, faizin sabit tutulduğunun açıklanmasının ardından 1,1701'e yükseldi.

Dolar/TL ise kararı takiben uluslararası piyasalarda 3,5533’den 3,5345’e geriledi.

ALTININ ONS FİYATI SERT YÜKSELDİ

Altının onsu ise faizin sabit tutulmasının etkisiyle kayda değer yükselişle 1.250 dolardan 1.255 dolara çıktı.

Brent tipi petrolün varil fiyatı 50,82 dolardan 50,98 dolara yükseldi.

Diğer taraftan, açıklama öncesi alış ağırlıklı seyreden ABD borsaları, karar metninin açıklanmasının ardından kazançlarını genişletti.

10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi ise yüzde 2,31'de sabit kaldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fed faiz kararını açıkladı! Dolar nasıl tepki verdi?Fed faiz kararını açıkladı! Dolar nasıl tepki verdi?Amerikan Merkez Bankası Fed, beklendiği gibi faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 1,25'te bıraktı. Bu kararla birlikte, dolar 3.55'ten 3.53'e indi.
Türkiye pazar günü rekor kırdı!Türkiye pazar günü rekor kırdı!DHMİ Genel Müdürü Ocak, "Türk hava sahasında 23 Temmuz Pazar günü, bin 443 üst geçiş trafiğiyle tüm zamanların rekoru kırıldı." dedi.
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltının gram fiyatı, yüzde 0,6 düşüşle 142,6 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını da 955 liradan satılıyor.
ASELSAN ile Roketsan'dan dev sözleşmeASELSAN ile Roketsan'dan dev sözleşmeASELSAN ile Roketsan arasında UMTAS Kızılötesi Arayıcı Başlık tedariki ile ilgili, toplam bedeli 24 milyon 565 bin avro olan sözleşme imzalandı.
'Mevduat faizini bankalarla görüştük''Mevduat faizini bankalarla görüştük'Bankalarla mevduat faizi yarışı ile ilgili çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildiren BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, piyasasının kendi düzeni olduğunu söyledi.
Otomotivin yüzde 78'i AB'yeOtomotivin yüzde 78'i AB'yeOtomotiv endüstrisinin yılın ilk yarısında 14 milyar 359 milyon 485 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatın yüzde 78,24'ü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.
  • Dolar güne nasıl başladı?26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:54
  • 'Petrol 40 doların altına inebilir'26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:53
  • Dört bir yandan Türkiye'ye teklif yağıyor26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:52
  • FİSKOBİRLİK piyasaya giriyor26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:51
  • Bakanlık açıkladı! Türkiye'nin üyeliği onaylandı26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:28
  • SGK düğmeye bastı! Özel hastanelerde yeni dönem26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:15
  • Hükümet harekete geçti! Rekor indirim26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:11
  • Trump'tan FED ve Yellen açıklaması26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:57
  • Türkiye tahminleri alt üst etti25 Temmuz 2017 Salı 22:24
  • Türkiye’den 'Altın Vuruş'25 Temmuz 2017 Salı 19:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri