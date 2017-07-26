26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Teröristbaşı Gülen'den yeni talimat

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Teröristbaşı Gülen'den yeni talimat
FETÖ elebaşı Gülen, son konuşmasında zor durumda olduklarına dikkat çekti ve militanlarına başka ülkelere kaçma mesajı verdi.
Teröristbaşı Gülen'den yeni talimat Teröristbaşı Gülen'den yeni talimat Teröristbaşı Gülen'den yeni talimat

Militanlarının devletten ve yuvalandıkları yerlerden temizlenmesiyle çözülmelerin de tavan yaptığı FETÖ zor durumda. FETÖ elebaşı Gülen, son konuşmasında zor durumda olduklarına dikkat çekti ve militanlarına başka ülkelere kaçma mesajı verdi.

FETÖ ile mücadelede alınan başarılı sonuçlar ve bir çok FETÖ militanının devlet kadrolarından temizlenmesiyle ağır darbe yiyen ihanet örgütü çözülmelerin de zirve yapmasıyla zor duruma düştü. FETÖ elebaşı Gülen, son konuşmasıyla militanlarına ülkeden çıkmaları için mesaj gönderdi. Teröristbaşı Fetullah Gülen, Türkiye'de kalan örgüt üyelerinin kaçmaları gereken ülkeleri sıraladı: Kanada, Brezilya, Arjantin ve Şili.

Son konuşmalarından birinde örgüt olarak zor durumda olduklarına değinen Gülen, dağılan terör örgütünü "sabır" tavsiyesiyle kandırmaya devam etti. Gülen'in örgütteki çözülmenin önüne geçmeye çalıştığı görülürken yaklaşık yarım saatlik konuşmasında 6 kez "gaybubet"ifadesini kullanması dikkat çekti.

Son günlerde gündeme gelen "gaybubet" evleri, FETÖ'cü teröristlerin gizlenmek için kullandıkları evlere işaret ediyor. Gülen'in son konuşmasındaki mesajın da bu evlerde saklanan ve halen yakalanmamış FETÖ'cülere yönelik olduğu tahmin ediliyor.

SABAH

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