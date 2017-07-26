Kuzey Kore’den ABD’ye ikinci tehdit

Pyongyang, Kore Savaşı’nın sona ermesinin 64. yıldönümü arifesinde ABD'yi ani bir önleyici saldırı yapmakla tehdit etti.

Kore Merkez Telgraf Ajansı'nın bildirdiğine göre Kore Savaşı'nın sona ermesinin 64. yıldönümü arifesinde Pyongyang'da resmi bir tören düzenlendi.

Törene katılan Kuzey Kore Savunma Bakanı Pak Yong-Sik, burada yaptığı konuşmada, "Eğer düşmanlar, Kuzey Kore'nin stratejik konumunu dikkate almadan varoluşları için tehlike arz eden önleyici nükleer saldırı teorisine dayanmaya devam edecek olurlarsa, ülkemizin yenilmez devrimci ordusu herhangi bir uyarıda bulunmadan Amerikan imparatorluğunun kalbine en kapsamlı önleyici nükleer darbesini indirecek, dünyada ABD denen topraktan tek bir iz dahi bırakmayacak ve anavatanın tarihi birleşme davasını sonuçlandıracak" ifadelerine yer verdi.



Koreli bakan, Kuzey Kore'nin askeri gücünün büyümesinden korkan ABD'nin Pyongyang'a önleyici nükleer saldırı yapmayı planladıklarını da ileri sürdü.



SAVAŞ HALİNDELER



Kuzey Kore ve ABD, aralarında barış anlaşması imzalanmadığı, ateşkes anlaşmasının ise ABD ile Güney Kore'nin askeri hazırlıkları nedeniyle geçersiz sayıldığı için resmi olarak savaş halinde bulunuyor.



Kuzey Koreliler, 64 yıl önce sona eren Kore Savaşı'nda ABD'ye karşı zafer kazandıklarını kabul ediyor ve ateşkesin sağlandığı 27 Temmuz tarihini ‘barış günü' olarak kutluyor.