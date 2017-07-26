'Yurt dışındaki kültür varlıklarımız getirilecek'

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 'Mecliste grubu bulunan dört siyasi parti, yurt dışındaki kültürel varlıklarımızla ilgili Araştırma Komisyonu kurulması talebinde bulundu.' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mecliste grubu bulunan dört siyasi partinin, yurt dışındaki kültürel varlıklarla ilgili Araştırma Komisyonu kurulması talebinde bulunduğunu belirterek, "Kurulacak komisyonla, varlıklarımızın yurt dışına kaçırılmasını engellemenin yollarını arayıp, yurt dışında var olan kültür varlıklarının envanterinin çıkarılmasını sağlamaya çalışacağız." dedi.

Turan, AA muhabirine yaptığı çıklamada, Anadolu topraklarının, yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Bu medeniyetlerin her devirde onlarca kültürel varlığın üretimine katkıda bulunduğunu vurgulayan Turan, bu varlıkların korunmasının herkes için görev olması gerektiğini ifade etti.

"HERAKLES LAHDİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK"

Bülent Turan, şöyle konuştu:

"Ancak, ne yazık ki geçtiğimiz yüzyılın sonundan bu yana, yasa dışı yollarla Türkiye'den birçok kültürel varlığın yurt dışına kaçırıldığı bilinmekte. Son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın girişimiyle birçok kültür varlığımızın ülkeye iadesi sağlandı. Son olarak, 1960'larda kaçak kazılar neticesinde İsviçre'ye kaçırılan Herakles Lahdi ile ilgili İsviçre’de açılan dava Türkiye’nin lehine sonuçlandı. Önümüzdeki aylarda Herakles Lahdi’nin Türkiye’ye getirilmesi beklenmekte.

4 PARTİ UZLAŞTI

Yurt dışındaki kültürel varlıklarımızla ilgili Mecliste takdire şayan bir uzlaşma örneği ortaya çıktı. Mecliste grubu bulunan dört siyasi parti de Araştırma Komisyonu kurulması talebinde bulundu. Meclise sunacağımız ortak önergeyle Araştırma Komisyonu kurulmasını isteyeceğiz. Kurulacak komisyonla, varlıklarımızın yurt dışına kaçırılmasını engellemenin yollarını arayıp, yurt dışında var olan kültür varlıklarının envanterinin çıkarılmasını sağlamaya çalışacağız."

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Bu topraklara ait kültür varlıklarının korunmasını sağlamak, bizlerin tarihe karşı sorumluluğudur. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye çalışacağız." dedi.