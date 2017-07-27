AK Parti'den MHP'ye 'Davutoğlu' cevabı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Siyasetçilerin eleştirilerini dile getirirken veya eleştirilere cevap verirken, siyasi nezaketi kesinlikle elden bırakmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Davutoğlu'nun, MHP Genel Başkanına yönelik eleştirilerinin de bu çerçevede ele alınmasını, cevapların da aynı doğrultuda verilmesini arzulardık. Siyasi bir eleştirinin, benzer bir üslupla cevaplandırılmak yerine, tahkir ve hakaret ile karşılık bulması kabul edilemez bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

"Siyasetin nefasetine yakışmayan bir durum ortaya çıkmıştır"

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kabine değişikliğine ilişkin değerlendirme yaparken, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na göndermede bulunduğunu anımsatarak, "Bunun üzerine, Sayın Davutoğlu'nun verdiği cevaba, MHP Genel Başkan Yardımcılarının mukabil cevaplarıyla, hiçbir şekilde arzu etmediğimiz, siyasetin nefasetine yakışmayan, nahoş bir durum ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

"Geçmişteki konular pozitif katkı sağlamaz"

Geçmişle ilgili konuların tekrar gündeme getirilmesinin, ülkenin pozitif gündemine bir katkı sağlamayacağının bilindiğine işaret eden Ünal, AK Parti olarak özellikle 15 Temmuz sonrasında MHP'nin izlediği politika konusundaki takdir ve teşekkürlerini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan vasıtasıyla her fırsatta dile getirdiklerini bildirdi.

"Aynı şekilde, pek çok politikasını en sert şekilde eleştirdiğimiz CHP'nin, bir il başkanı ve milletvekilinin, Tunceli'de katledilen öğretmenimizle ilgili yaklaşımları, yine Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız tarafından takdirle karşılanmıştır." değerlendirmesinde bulunan Ünal, şunları kaydetti:

"Siyasetçilerin eleştirilerini dile getirirken veya eleştirilere cevap verirken, siyasi nezaketi kesinlikle elden bırakmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Davutoğlu'nun, MHP Genel Başkanına yönelik eleştirilerinin de bu çerçevede ele alınmasını, cevapların da aynı doğrultuda verilmesini arzulardık. Siyasi bir eleştirinin, benzer bir üslupla cevaplandırılmak yerine, tahkir ve hakaret ile karşılık bulması kabul edilemez bir durumdur.

AK Parti olarak, Türkiye'nin içinden geçtiği kritik dönemde birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı daha güçlü tutmaya ihtiyacımız olduğunun her zaman bilincinde olduk."