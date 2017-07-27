27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri

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İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sürekli siyasi arenada devletin ve milletin aleyhinde propaganda yaparken söylediği yalan sözler de tarihe geçti!
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son olarak “Cumhuriyet iddianamesini hazırlayan savcı FETÖ’den yargılanıyor” iftirasını attı. Bu Kılıçdaroğlu’nun ilk iftirası değil. Bol bol iftira atan ve sözlerinden çark eden Kılıçdaroğlu’unun özür dilediği görülmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine büyük bir çam devirdi. Meclis'teki son grup toplantısında "Cumhuriyet iddianamesi savcısı da FETÖ'den yargılanan bir savcı" diyerek iftira atan Kılıçdaroğlu'nun sözleri daha kürsüden inmeden tekzip edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada Cumhuriyet gazetesi yöneticileri hakkındaki iddianamenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba tarafından düzenlendiği belirtilerek "Ekinci ve Baba hakkında ne cumhuriyet başsavcılığımızca ne de HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yürütülmekte olan hiçbir soruşturma ve inceleme yok" dendi. AK Parti Grup Başkanvekili Twitter'da "Kürsüden inmeden tekzip edilen bir genel başkan bu ülke siyaseti için en büyük talihsizlik!" diye yazdı. Kulislerde ise Kılıçdaroğlu'nun sürekli yanlış yönlendirildiği ya da bilerek toplumu provoke etmeye çalıştığı konuşuldu. İşte siyasi hayatında bol bol iftira ve yalan atan, sık sık çark eden Kılıçdaroğlu:

DOĞRUDAN-KONTROLLÜ

15 Temmuz'un ardından Meclis'te "Dün yaşadığımız olay doğrudan bir darbe girişimidir" dedi. Yenikapı'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"nde "FETÖ terör örgütü ordunun içinde yuvalandı. 15 Temmuz akşamı TSK içinde yuvalanan bir çete grubu Türk demokrasisine darbe yapmak istedi" diye konuştu. CHP'nin TBMM Darbe Araştırma Komisyonu'na verdiği raporda darbe girişimini FETÖ'nün yaptığı ifade edildi.Geçen 3 Nisan'da ise televizyonların genel yayın yönetmenleriyle biraraya geldi ve "15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir" dedi.

HATIRLAMADI

Geçen yıl 28 Nisan'da bir televizyon kanalında Deniz Baykal kasedi hakkında "Erdoğan'ın kaseti izlediğini gördüm. Kendisine o kaseti izletenler Erdoğan'ı kayıt altına alıyor" dedi. 27 Mayıs'ta avukatı aracılığıyla savcılığa gönderdiği dilekçede; videonun kim tarafından ve ne zaman izlettirildiğini hatırlamadığını söyledi.

ASKERLİK YALANI

Geçen yıl 22 Kasım'da 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarının istedikleri takdirde askerlikten muaf tutulmasının önünü açan düzenlemenin 'ayrımcılık' olduğunu iddia ederek "Şehitler arasında ayrımcılık yapmak hainliktir. PKK'ya karşı mücadele eden şehitlerin çocukları ve kardeşleri de yararlanmalı" dedi. Milli Savunma Bakanlığı Kılıçdaroğlu'nu yalanlayarak "Askerlik Kanunu'nda Terörle Mücadele kapsamında şehit olanların çocukları ve kardeşleri zaten zorunlu askerlikten muaftır" diye açıklamada bulundu.

SES YOK

Geçen yıl 6 Kasım'da olağanüstü toplanan MYK'da "ByLock kullanan 4 bakanı ve 60'a yakın vekili açıklayacağız, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep edeceğiz" dedi. Geçen 3 Nisan'da "AKP içinde 120-180 civarında ByLock'çu milletvekili var, açıklasınlar" diye konuştu. Aradan 262 gün geçti, Kılıçdaroğlu'ndan ses yok.

MİT YALANLADI

Geçen 5 Nisan'da bir televizyon kanalında "Adil Öksüz'e neden kelepçe takılmadı? MİT yasasında değişiklik yapıldı. Başbakanın emri ve talimatıyla hiçbir MİT görevlisi gözaltına alınıp tutuklanamaz. Adil Öksüz neden gözaltına alınıp tutuklanmadı?" dedi. Öksüz'ün MİT için çalıştığı iddiaları yalanlandı. MİT'ten yapılan yazı açıklamada "Adil Öksüz, MİT'in terör örgütü içindeki kaynağı olmamıştır ve MİT'e çalışmamıştır. Adil Öksüz'ün nasıl serbest kaldığı konusu yargının işi olup, ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma ve takibat yapılmaktadır" denildi.

TANK GETİRSELERDİ ÖNÜNE ÇIKACAKTI!

3 Eylül 2010'da "Kim darbe girişimi yaparsa o tankın önüne ilk ben çıkacağım" dedi. 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'ndaydı. Korumalarının darbecilerle görüşmesinin ardından tanklar çekildi ve Atatürk Havalimanı VIP bölümünden Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçti. Kılıçdaroğlu'nun, darbe girişimini televizyondan kahve içerken izlediğine yönelik fotoğraflar basına yansıdı. Geçen 15 Nisan'da "Siz 15 Temmuz gecesi tankın önüne neden çıkmadınız? Daha önce böyle bir demeciniz olmuştu" sorusuna "İyi de tank getirselerdi, nerede tank?" cevabını verdi.

OTELE ALMADILAR' YALANI

Kılıçdaroğlu, 25 Kasım 2016'da Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü'nün ev sahipliğinde "15 Temmuz ve Parlamenter Sistem" başlıklı konferansta, 15 Temmuz gecesiyle ilgili "O akşam oteller kapalı olduğu ve bizi otele almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik" demişti. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinin yakınlarında bulunan otellerin hepsinin açık olduğu ortaya çıktı. Kerimoğlu'nun evinin hemen yakınında Florya Aquapark Otel bulunuyor. Crown Plaza Oteli'nin ortakları arasında CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun kardeşi Ali Nuhoğlu da var.

Mehmet Akif Ekinci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olduğu dönemde, Cumhuriyet gazetesinin bir kısım yöneticilerinin FETÖ, PKK ve DHKP-C terör örgütlerine yardım suçundan yargılanmasına yönelik iddianameyi hazırlamıştı. Geçen 19 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından HSK üyeliğine seçilmişti.

Sabah

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