Çılgın maçta avantaj Başakşehir'in!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, 2-0 geriye düştüğü maçta Belçika deplasmanında Club Brugge ile 3-3 berabere kaldı ve Türkiye'ye rövanş maçı için avantajlı bir skorla döndü.
Club Brugge: 3 - Medipol Başakşehir: 3
Stat: Jan Breydel
Hakemler: Paolo Mazzoleni, Fabiano Preti, Giacomo Paganessi (İtalya)
Club Brugge: Horvath, Mechele, Engels, Denswil, Palacios, Nakamba, Vormer, De Bock (Dk. 59 Touba), Refaelov (Dk. 75 Vanaken), Bonaventure (Dk. 62 Izquierdo), Perbet
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Visca (Dk. 83 Tunay Torun), Emre Belözoğlu (Dk. 77 Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Elia (Dk. 89 Napoleoni), Mossoro, Adebayor
Goller: Dk. 5 Bonaventure, Dk. 16 ve 78 Denswil (Club Brugge), Dk. 59 ve 74 Mossoro, Dk. 63 Elia (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 60 Epureanu (Medipol Başakşehir)