27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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Siirt'te operasyon: Yaralılarımız var..

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Siirt'te operasyon: Yaralılarımız var..
Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir asker ve bir güvenlik korucusu yaralandı.
Siirt'te operasyon: Yaralılarımız var.. Siirt'te operasyon: Yaralılarımız var.. Siirt'te operasyon: Yaralılarımız var..

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir asker ve bir güvenlik korucusu yaralandı.

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