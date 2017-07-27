Hudutun namusu onlara emanet

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde zorlu görevler üstlenen kadın komutanlar, aldıkları sorumlulukları başarıyla yerine getiriyor. Kars 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın komutanlar, hedeflerini 12'den vururken, her türlü zorluğun da azimle üstesinden geliyor.

SORUMLULUĞUMUZ ÇOK BÜYÜK

Kars 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Bakım Birlik Komutanı Yüzbaşı Özlem Altundağ Fatura, hem çocuklarına annelik yapıyor, hem de tugayın araç, silah ve teçhizatını göreve hazır halde bulunduruyor. Fatura, "Bölgedeki hareket kabiliyetimizi ve ateş desteğimizi etkileyeceğinden sorumluluğumuz çok büyük. Bu sorumluluğu mahiyetimde bulunan 2 subay, 56 astsubay, 14 uzman erbaş ve 102 erbaş ile birlikte yerine getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Hava Savunma Füze Takım Komutanı Üsteğmen Meral Şafak Ünlü ise her türlü hava hedefini tahrip ederek dosta güven, düşmana gözdağı veriyor. Ünlü, "Çocukluğumdan beri üniformaya hayrandım. Daha önce adını bile duymadığım ilçelerde bu insanların vatan ve millet sevgisiyle görev yapmalarını çok onurlu bir davranış olarak gördüm"dedi.