Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, bugün sabah saat 10.00'da Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek kahvaltıda, Alman şirketlerinin yöneticileriyle görüşecek.
27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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Başbakan Yıldırım'dan kritik Almanya hamlesi
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de önemli yatırımları olan Alman şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek.
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