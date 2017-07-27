İşgalci İsrail güvenlik güçleri, Filistinli Müslümanların direnişine daha fazla dayanamayarak Mescid-i Aksa'nın kapılara konulan metal arama dedektörlerinin kaldırmasının ardından demir bariyerleri de söktü.
27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
- TRT'den FETÖ açıklamasıBerat Albayrak'tan müthiş hamle! Saf dışı kaldılarSözcü gazetesi bile isyan etti! Vatandaşı resmen soymuşlarKatar Büyükelçisi'nden Türk askeri mesajıTürkiye'nin en büyük sırrı! 256 gündür kazıyorlarBüyükada’da yakalanan ajan itiraf ettiFugro Scout Boğaz’daİşgalci İsrail'den bir geri adım daha!Başbakan Yıldırım'dan kritik Almanya hamlesiAtamalar tamam! Kavakçı listede
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 04:00 Güneş 05:48 Öğle 13:18 İkindi 17:11 Akşam 20:34 Yatsı 22:14
- 29°C Adana
- 31°C Adıyaman
- 22°C Afyon
- 21°C Ağrı
- 22°C Amasya
- 18°C Ankara
- 28°C Antalya
- 22°C Artvin
- 23°C Aydın
- 20°C Balıkesir
- BIST: 107.206 0.15
- Altın: 143,369 -0.11
- Dolar: 3,5533 -0.29
- Euro: 4,1312 -0.52
İşgalci İsrail'den bir geri adım daha!
İşgalci İsrail polisi dedektörlerin ardından Müslümanların talebi doğrultusunda Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demir bariyerleri de söktü.
İşgalci İsrail güvenlik güçleri, Filistinli Müslümanların direnişine daha fazla dayanamayarak Mescid-i Aksa'nın kapılara konulan metal arama dedektörlerinin kaldırmasının ardından demir bariyerleri de söktü.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Katar Büyükelçisi'nden Türk askeri mesajıKatar’ın Washington Büyükelçisi Meşal Bin Hamad Al Sani, Türk askerlerinin bölgede bir çatışmayı körükleyeceğine yönelik hiçbir endişelerinin bulunmadığını belirtti.
İşgalci İsrail'den bir geri adım daha!İşgalci İsrail polisi dedektörlerin ardından Müslümanların talebi doğrultusunda Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demir bariyerleri de söktü.
Kuzey Kore’den ABD’ye ikinci tehditPyongyang, Kore Savaşı’nın sona ermesinin 64. yıldönümü arifesinde ABD'yi ani bir önleyici saldırı yapmakla tehdit etti.
Putin çıldırdı! Misilleme yapacağızABD'nin Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yeni yaptırımların getirilmesine bir tepkide Rusya'dan geldi. Kremlin, kararın kanunlaşması halinde misilleme yapılacağını açıkladı.
İsrail'e uyarı: Büyük bir savaştan endişeliyizFilistin'in Rusya Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, Mescid-i Aksa'da yaşanan gelişmelerin tüm Ortadoğu'yu kapsayacak bir din savaşına dönüşmesinden endişe ettiklerini söyledi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- TRT'den FETÖ açıklaması
- Namaz kılmam, oruç tutmam diyen Batu'ta kötü haber
- 'Ponzi' Arzu'ya 8 asır hapis
- 'Banker Bilo' filmindeki sahne gerçek oldu
- 'Onun evini Kabe gibi tavaf ederlerdi'
- Taksim’de yürek yakan görüntü!
- Öldüresiye dövdü, gasp ettiği parayla eğlendi!
- Yavuz Bingöl'e büyük şok!
- Dr. Sadık Ahmet dualarla anıldı
- Emekliliğine 3 gün kalmıştı...
- Cenaze namazında dikkat çeken görüntü
- Ünlü işadamı hayatını kaybetti
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.