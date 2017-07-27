27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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İşgalci İsrail'den bir geri adım daha!

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İşgalci İsrail polisi dedektörlerin ardından Müslümanların talebi doğrultusunda Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demir bariyerleri de söktü.
İşgalci İsrail'den bir geri adım daha!
İşgalci İsrail'den bir geri adım daha! İşgalci İsrail'den bir geri adım daha! İşgalci İsrail'den bir geri adım daha!

İşgalci İsrail güvenlik güçleri, Filistinli Müslümanların direnişine daha fazla dayanamayarak Mescid-i Aksa'nın kapılara konulan metal arama dedektörlerinin kaldırmasının ardından demir bariyerleri de söktü.
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