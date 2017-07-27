27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:00Güneş 05:48Öğle 13:18İkindi 17:11Akşam 20:34Yatsı 22:14
    • 29°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 107.206 0.15
  • Altın: 143,369 -0.11
  • Dolar: 3,5533 -0.29
  • Euro: 4,1312 -0.52

Fugro Scout Boğaz’da

»
İstanbul Boğazı’ndan lastikli araç ve demiryolu geçmesini sağlayacak Büyük İstanbul Tüneli’nin zemin etüdü başladı.
Fugro Scout Boğaz’da
Fugro Scout Boğaz’da Fugro Scout Boğaz’da Fugro Scout Boğaz’da

İstanbul Boğazı’nın altından hem karayolu hem demiryolu ulaşımına uygun tasarlanan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli için ilk somut çalışma başladı. Günde 6 milyondan fazla yolcu taşınması planlanan tünelin zemin etüdünü yapmak üzere Panama bayraklı Fugro Scout adlı araştırma gemisi Boğaz’a girdi. Panama bayraklı araştırma gemisi Fugro Scout, tünelin inşası öncesinde İstanbul Boğazı’nın dip yapısını belirleyecek. 84 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki Fugro Scout, 26 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Boğazı’nda bulunacak ve derinlerde araştırma yapacak. 

3 bin metreye iniyor

Modern derin deniz sonar ve radarlarına sahip olan 2015 yapımı Fugro Scout, İstanbul Liman Başkanlığı’nın izni ile Bebek-Akıntı Burnu ve Kandilli-Mehmetçik Burnu arasında çalışmaya başladı. Gemi, bu iki burnu başlangıç noktası olarak alarak tünellerin giriş ve çıkışlarının bulunduğu Rumeli Hisarı ile Küçüksu’ya kadar olan alanı tarayacak. İçinde sporsalonu da bulunan geminin 3 bin metre derinliğe kadar araştırma yaptığı öğrenilirken, uydu üzerinden yerini sabitleyebildiği ve ağır yük çekme vincine sahip olduğu da vurgulandı. Yetkililer, araştırma gemisinin çalışması boyunca İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin aksayabileceğini belirtirken denizcilerin dikkat etmesini istedi.

5 yıl içinde bitirilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen, 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin ortasında raylı sistem bulunuyor. Araç ile iki yaka arasını 14 dakikaya düşüren tüp tünelin etütü için 30 milyon lira ayrıldı. Karada ve denizde yapılacak sondaj çalışmalarının yaklaşık 1 yıl süreceği öğrenilirken, İstanbul Boğazı’nın altından geçecek tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelin üst ve alt katlarından lastik tekerli araçlar iki şeritte yol alabilecek. Dünyanın en büyük projelerinden biri olan tünele 3 noktadan bağlantı yapılacak. Günde 6 milyonun üstünde yolcuyu taşıyabilecek tünelin 5 yılda bitirilmesi planlanıyor. Tünel Rumeli Hisarı ile Küçüksu arasında 6.5 kilometre uzunluğunda olacak. Tünelin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’yle bağlantısı Hasdal ile Ümraniye’den gerçekleşecek.

Milliyet

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'nin en büyük sırrı! 256 gündür kazıyorlarTürkiye'nin en büyük sırrı! 256 gündür kazıyorlarKamuoyunda merak konusu olan Mersin’in Tarsus İlçesi’ndeki kazı, üzerinden tam 256 gün geçmesine rağmen gizemini koruyor.
Büyükada’da yakalanan ajan itiraf ettiBüyükada’da yakalanan ajan itiraf ettiBüyükada’da yakalandıktan sonra tutuklanan İsveç Uyruklu Ali Ghravi üzerinde çıkan dijital bellekte yer alan bölünmüş Türkiye haritasının kendisine ait olduğunu kabul etti.
Fugro Scout Boğaz’daFugro Scout Boğaz’daİstanbul Boğazı’ndan lastikli araç ve demiryolu geçmesini sağlayacak Büyük İstanbul Tüneli’nin zemin etüdü başladı.
Başbakan Yıldırım'dan kritik Almanya hamlesiBaşbakan Yıldırım'dan kritik Almanya hamlesiBaşbakan Binali Yıldırım, Türkiye'de önemli yatırımları olan Alman şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek.
Atamalar tamam! Kavakçı listedeAtamalar tamam! Kavakçı listedeDışişleri Bakanlığı'nda yaz dönemi kararnamesiyle çeşitli ülke ve merkezlere atanan bazı büyükelçiler belli oldu.
Hudutun namusu onlara emanetHudutun namusu onlara emanetTürkiye’nin Kars sınırında 2 kadın komutan kuş uçurtmuyor. Havadan ve karadan geçişe izin vermeyen cesur kadınlar TSK’nın göğsünü kabartıyor.
  • İstanbul'da lüks otelde yangın paniği27 Temmuz 2017 Perşembe 08:06
  • Siirt'te operasyon: Yaralılarımız var..27 Temmuz 2017 Perşembe 08:05
  • Teröristbaşı Gülen'den yeni talimat26 Temmuz 2017 Çarşamba 23:04
  • PKK'ya 5 bin askerle dev operasyon!26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:20
  • Maaşını soran izleyiciye küfürlü mesaj26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:02
  • Derin bir sesslizlik oldu donup kaldık!26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:20
  • Keskin nişancı gerçeği iddianamede ortaya çıktı!26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:00
  • Fatih Terim milli takımı bıraktı!26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:21
  • Rekor rakam! Suriye'ye geri dönüyorlar26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:20
  • Hackerlar kargo devinin altına 'TNT' yerleştirdi26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri