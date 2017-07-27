27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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Sözcü gazetesi bile isyan etti! Vatandaşı resmen soymuşlar

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‘Adalet’ sloganıyla Ankara’dan İstanbul’a yüyüyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanları ‘adaletsiz vergi’ yarışına girdi.
Sözcü gazetesi bile isyan etti! Vatandaşı resmen soymuşlar
Sözcü gazetesi bile isyan etti! Vatandaşı resmen soymuşlar Sözcü gazetesi bile isyan etti! Vatandaşı resmen soymuşlar Sözcü gazetesi bile isyan etti! Vatandaşı resmen soymuşlar

Lideri ‘adalet’ sloganıyla Ankara’dan İstanbul’a yürüyen CHP’nin belediyeleri, evi olan  vatandaşa ‘adaletsiz’ vergi koydu. İstanbul’un CHP’li belediyeleri, Emlak Vergisi’ne baz teşkil edecek değerlere astronomik zamlar yaptı. Yapılan zamlar bazı bölgeler için yüzde 600’ü aştı. Bilindiği gibi Emlak Vergisi her yıl ‘yeniden değerleme oranının yarısı kadar’ artıyor. Bu rakam 2017 için yüzde 3.83 olarak belirlendi. Ancak emlak değeri 4 yılda bir belirleniyor ve belediyelerin tespit ettiği rakam Takdir Komisyonu’na yollanıyor. Fakat bu yıl İstanbul’da bazı CHP’li belediyelerin vize verdiği rakamlar vatandaşı isyan ettirdi. En fahiş zamlar ise Beşiktaş ve Beylikdüzü’nde yaşandı. 

BEŞİKTAŞ VE BEYLİKDÜZÜ

Emlak Vergisi için 2017’de Beşiktaş Levent’teki Ballı Sokak’ta  2 bin 800 TL olan metrekare birim fiyatı yüzde 622 artırılarak 2018 için 21 bin 800 TL’ye çıkarıldı. Beşiktaş’ta pek çok sokak için de benzer artışlar yapıldı. Beylikdüzü’ndeki Bayraktar Caddesi’nde 2017’de 429 TL olan emlak vergisi metrekare birim fiyatı ise, 2018 için 2 bin TL olarak belirlendi. Artış yüzde 500’ü bulurken, Beylikdüzü’nde de vatandaşı isyan ettiren emlak vergisi artışları birbirini takip etti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar emlak vergisindeki artışın yasadan kaynaklandığını savunarak, topu Takdir Komisyonu’na attı. CHP’li Başkan Beşiktaş’taki konutlarda emlak vergilerindeki ortalama artışın yüzde 50-60 oranında olduğunu savundu.

UZMANLAR YARGIYA GİDİN ÇAĞRISI YAPTI

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak, derneğe emlak vergisi konusunda çok sayıda şikayet geldiğini ifade ederek “ Vatandaş öncelikle bağlı olduğu belediye veya muhtarlığa giderek, adresini kontrol etsin ve sokağının yeni emlak vergi değerini öğrensin. Eski emlak vergi değeri ile yeni belirlenen emlak vergi değerini karşılaştırsın. Arada ki fark fahiş oranda artmış ise vatandaş hakkını kullanarak yargı yoluna gidebilir” dedi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nden yapılan açıklamada ise “Taşınmaz sahiplerinin dava haklarını kullanmaları yararlarına olacaktır” denildi. Öte yandan CHP’li belediyelerdeki yüzde 500’e dayanan emlak vergisi artışlarının, belediyelerin kasasında para kalmamasından kaynaklandığı da belirtiliyor.

SÖZCÜ GAZETESİ BİLE İSYAN ETTİ

CHP’li belediyelerdeki emlak vergisi artışı, CHP’ye yakın Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan tarafından da eleştirildi. Turan’ın yazısında vatandaşlar CHP’li belediyelerden şikayet ederek ‘Emlak vergisi korkunç. Kira öder gibi belediyeye vergi ödeyeceğiz’ ifadelerini kulandı.

NİZAMETTİN AŞA: Sıkıntıyı belediyelere söyledik

İstanbul’daki emlak değerine belirleyen Takdir Komisyonu üyelerinden İstanbul Emlak Komisyoncuları Başkanı Nizamettin Aşa, emlak değerlerinde İstanbul’da iki ilçede büyük sıkıntı olduğunu doğruladı. “Komisyon üyesiyim. Bize gelen değerler, belediyenin tespitlerinden oluşuyor. Komisyon olarak önümüze gelen değerlerin gerçekle uyuşup uyuşmadığına bakıyoruz. İstanbul’da emlak vergisi konusunda Beşiktaş ile Beylikdüzü için yükseliş sıkıntısı var. Bunu da kendilerine söyledik. Ama karar vermek belediyenin elinde. Bazı yerlerde de artış var ama orada metrekare bedeli 5 TL’den 25-30 TL’ye çıkmış. Beylikdüzü ile Beşiktaş’ta ise 500 ile bin TL rakamları 2 bin ile 17-18 bin TL’ye fırlamış durumda” diye konuştu.

Star

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