27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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Berat Albayrak'tan müthiş hamle! Saf dışı kaldılar

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Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu’nun üyelerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak belirleyecek.
Berat Albayrak'tan müthiş hamle! Saf dışı kaldılar
Berat Albayrak'tan müthiş hamle! Saf dışı kaldılar Berat Albayrak'tan müthiş hamle! Saf dışı kaldılar Berat Albayrak'tan müthiş hamle! Saf dışı kaldılar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yönetmeliği ile Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu’nun (UMREK) kuruluşu, üyelerinin seçimi ve görevleri belirlendi.

TMMOB SAF DIŞI KALDI

Yönetmeliğe göre, komisyona seçilecek mühendis üyeleri Türk mühendis ve mimar odaları birliği TMMOB öneremeyecek.

ÜYELER NASIL SEÇİLECEK

Bunun yerine yönetmeliğe göre komisyona üye olarak seçilmek isteyen meslek odalarına üye maden, jeoloji, jeofizik, harita, metalürji mühendisleri direkt MİGEM’de oluşturulan yeterlilik ve seçim komitesine başvuracak. Komite de komisyon için 4 aday önerecek. Bu adaylar arasından komisyona 2 üye seçilecek.

YETKİ BAKANDA

Komisyon üyelerinin seçiminde tek yetkili ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacak.

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