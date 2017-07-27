27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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TRT'den FETÖ açıklaması

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TRT'den FETÖ açıklaması
TRT'den yapılan açıklamada, basında yer alan 'FETÖ Yapılanması' haberlerinin kamuoyunda daha sarih bir şekilde anlaşılmasına yönelik bilgilerin paylaşılmak istendiği ifade edildi.
TRT'den FETÖ açıklaması TRT'den FETÖ açıklaması TRT'den FETÖ açıklaması

TRT'den, basında yer alan "FETÖ Yapılanması" haberlerine konu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin geçmiş yıllardaki yapılanmaya ilişkin olduğu, söz konusu yıllardaki FETÖ yapılanmasına dair tüm iddiaların, mezkur iddianamenin hazırlanmasından önce TRT tarafından yargıya intikal ettirildiği ve idari olarak gereğinin yapıldığı bildirildi.

TRT'den yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan "FETÖ Yapılanması" haberlerinin kamuoyunda daha sarih bir şekilde anlaşılmasına yönelik bilgilerin paylaşılmak istendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili haberlere konu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, geçmiş yıllardaki yapılanmaya ilişkindir. Söz konusu yıllardaki FETÖ yapılanmasına dair tüm iddialar, mezkur iddianamenin hazırlanmasından önce TRT tarafından yargıya intikal ettirilmiş ve idari olarak gereği yapılmıştır. Haberlerde adları geçen FETÖ sanıklarının çoğu 1 Eylül 2016 tarihli, kalan kısmı ise 22 Kasım 2016 ve 7 Şubat 2017 tarihli KHK’lar ile ihraç edilmiş ve hiçbir sanığın kurumumuzla irtibatı kalmamıştır. Kurumumuz FETÖ ile mücadelede devletin tüm organları ile işbirliği içinde üzerine düşeni büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir."

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