27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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FETÖ'ye destek için Türkiye adına nota veren Dışişleri Bakanı kim?

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Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında FETÖ'ye destek veren siyasetçileri yazdı. Listede Bülent Ecevit ve İsmail Cem var.
FETÖ'ye destek için Türkiye adına nota veren Dışişleri Bakanı kim?
FETÖ'ye destek için Türkiye adına nota veren Dışişleri Bakanı kim? FETÖ'ye destek için Türkiye adına nota veren Dışişleri Bakanı kim? FETÖ'ye destek için Türkiye adına nota veren Dışişleri Bakanı kim?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'nün gerçek yüzü net olarak ortaya çıktı. Devletin ve toplumun her kademesine sızan bu karanlık yapıya kimler yol verdi hangi siyasetçiler destek çıktı?

Kılıçdaroğlu ve kurmayları AK Parti iktidarını suçluyor ama yakın tarihteki örnekler ana muhalefet partisini zor durumda bırakacak türden. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "FETÖ'nün önlenemeyen tırmanışı" başlıklı yazısında FETÖ'ye destek veren isimleri yazdı.

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İSMAİL CEM FETÖ İÇİN TÜRKİYE ADINA NOTA VERDİ

DSP'li İsmail Cem'in o zamanki adıyla Gülen Cemaati'ne verdiği desteği hatırlatan Övür, "Bugün eğer FETÖ başta Yunanistan olmak üzere Balkanlar'da etkiliyse bunu Bakan Cem'in sözlü ve yazılı desteklerine borçlu. Hatta Cem'in, FETÖ'cüler için Türkiye adına "nota" veren bir dışişleri bakanı." ifadelerine yer verdi.

FETÖ DOSYASI HAZIRLADI KUMPASA UĞRADI

1999 yılında FETÖ Emniyet'teki yapılanmasıyla ilgili rapor hazırlayan dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral'ın bu yapının medyaya servis ettiği dosyalar sonucu "telekulak operasyonu" kumpasıyla görevden alındığına dikkat çeken yazar, Mesut Yılmaz ile görüşme yapan Saral'ın açıklamasını aktararak yazısının tamamladı:

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ECEVİT'İN BUNLARA SEMPATİSİ VAR DUYARSA HÜKÜMETİ YIKAR

"Mesut Yılmaz Başbakan iken bir konuyu görüşmek için 1998'de ziyaret ettim. Resmi görüşmeyi bitirdikten sonra 'Sayın Başbakan bu Cemaat emniyette müthiş bir kadrolaşmaya gitti. Bizim aleyhimizde de müthiş kampanya yürütüyor. Müsaade ederseniz ben Cemaat ile ilgili araştırma yapmak istiyorum' dedim. Yılmaz, 'Sakın ha hükümeti yıkarsın' dedi. 'Anlayamadım Sayın Başbakan' dedim. Kendileri 'Ecevit'in bunlara sempatisi var ve birçok faaliyetinin de destekçisi. Eğer böyle bir çalışma yaptığını duyarsa hükümeti yıkar' dedi. Biz de kendimizi geri çektik.

Bir ay sonra da Hükümet, Türkbank ihalesi sırasındaki bir ses kaseti nedeniyle düştü. Kasette İşadamı Korkmaz Yiğit ile Alaattin Çakıcı arasında telefon konuşması vardı. Kaseti o dönem açıklayan Fikri Sağlar'dı. Kaset Fikri Sağlar'a Emniyet'ten gitmişti; veren de bu cemaate yakın bir polis müdürüydü."

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