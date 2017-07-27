Darbe gecesi MİT'e gelen telefon! Başkan Görmez ile ilgili ilk kez duyacağız bilgiler

Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde 15 Temmuz darbe gecesi Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in neler yaptığını yazdı.

Vedaya hazırlanan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, meğer 15 Temmuz gecesi yazılan destana katkı sunan isimlerden biriymiş.

Darbe gecesine dair Görmez'le ilgili bilinmeyenleri Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Ogece MİT'e gelen telefon" başlıklı yazısında aktardı.

Saat 22.00 sıralarında MİT’in Yenimahalle’deki yerleşkesinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, ve Suriye muhalefetinden din adamı Muaz el Hatib ile yemek masasında olan Görmez'in ihbar üzerine sığınağa alındığını aktaran Selvi, daha sonra zırhlı araçla dışarı çıkarılan Görmez ile ilgili bilinmeyen ayrıntıları yazısında paylaştı:



DARBECİ TELEFONDA

"O arada Diyanet İşleri Başkanı’nın telefonu çaldı. Tanımadığı bir numaraydı, yine de açtı. Çok otoriter bir ses, “Mehmet Görmez’le mi görüşüyorum?” dedi. Görmez’in, “Evet” karşılığını vermesi üzerine, “Hocam ne oluyor?” diye sordu. Görmez’in, “Kimsiniz” sorusuna, “Duyarlı bir vatandaş” cevabını verdi. Diyanet İşleri Başkanı, “Benim numaramı bulduğunuza göre, ne olduğunu bilirsiniz” dedi, karşılık beklemeden telefonu kapattı. Eşini aradı. Eşi, “Burası tekin değil, evin etrafında birileri var. Seni almaya gelmişler. Buraya gelme” dedi. Bağlıca’da oturan büyük kızının evine geçti. Eve girmişti ki telefonu tekrar çaldı. Arayan aynı numaraydı. Telefonu açtığında aynı ses daha otoriter bir ses tonuyla, “Beni iki dakika dinlemeniz lazım” dedi. Görmez telefonu kapattı, yeri belirlenmesin diye kartı çıkarıp bataryayı ayırdı.



UYANIŞIN SEMBOLÜ SALALAR

MİT’ten çıktığı andan itibaren, “Ben ne yapabilirim” diye düşünüyordu. Kıbrıs Barış Harekâtı başlayınca din görevlisi olan babası, “Mehmet, minareye çık, sala ver” demişti. Onu hatırladı. 13 yaşındayken babasının verdiği talimat, darbe gecesine damgasını vurdu. Az sonra minarelerden salalar okunmaya başladı. Tüyleri diken diken eden salalar, darbeye karşı direnişin ve bir milletin uyanışının simgesi oldu.



Camilerden salalar okunurken, Mehmet Görmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşmayı başardı. “Sayın Cumhurbaşkanım İslam dünyasının duası arkanızda, siz kazanacaksınız. Ben camilerden salalar verdiriyorum ve herkesi hukukuna sahip çıkmaya çağırıyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah razı olsun Mehmet Hoca” dedi, ardından ilave etti; “Salalar verilsin, herkes hukukuna sahip çıksın”.



Böylece, “Darbelerin susturduğu salalardan, darbeleri susturan salalara” gelindi.