27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:00Güneş 05:48Öğle 13:18İkindi 17:11Akşam 20:34Yatsı 22:14
    • 31°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 24°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 107.206 0.15
  • Altın: 143,432 -0.06
  • Dolar: 3,5315 -0.90
  • Euro: 4,1434 -0.22

Darbe gecesi MİT'e gelen telefon! Başkan Görmez ile ilgili ilk kez duyacağız bilgiler

»
Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde 15 Temmuz darbe gecesi Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in neler yaptığını yazdı.
Darbe gecesi MİT'e gelen telefon! Başkan Görmez ile ilgili ilk kez duyacağız bilgiler
Darbe gecesi MİT'e gelen telefon! Başkan Görmez ile ilgili ilk kez duyacağız bilgiler Darbe gecesi MİT'e gelen telefon! Başkan Görmez ile ilgili ilk kez duyacağız bilgiler Darbe gecesi MİT'e gelen telefon! Başkan Görmez ile ilgili ilk kez duyacağız bilgiler

Vedaya hazırlanan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, meğer 15 Temmuz gecesi yazılan destana katkı sunan isimlerden biriymiş.

Darbe gecesine dair Görmez'le ilgili bilinmeyenleri Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Ogece MİT'e gelen telefon" başlıklı yazısında aktardı.

Saat 22.00 sıralarında MİT’in Yenimahalle’deki yerleşkesinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan, ve Suriye muhalefetinden din adamı Muaz el Hatib ile yemek masasında olan Görmez'in ihbar üzerine sığınağa alındığını aktaran Selvi, daha sonra zırhlı araçla dışarı çıkarılan Görmez ile ilgili bilinmeyen ayrıntıları yazısında paylaştı:

DARBECİ TELEFONDA

"O arada Diyanet İşleri Başkanı’nın telefonu çaldı. Tanımadığı bir numaraydı, yine de açtı. Çok otoriter bir ses, “Mehmet Görmez’le mi görüşüyorum?” dedi. Görmez’in, “Evet” karşılığını vermesi üzerine, “Hocam ne oluyor?” diye sordu. Görmez’in, “Kimsiniz” sorusuna, “Duyarlı bir vatandaş” cevabını verdi. Diyanet İşleri Başkanı, “Benim numaramı bulduğunuza göre, ne olduğunu bilirsiniz” dedi, karşılık beklemeden telefonu kapattı. Eşini aradı. Eşi, “Burası tekin değil, evin etrafında birileri var. Seni almaya gelmişler. Buraya gelme” dedi. Bağlıca’da oturan büyük kızının evine geçti. Eve girmişti ki telefonu tekrar çaldı. Arayan aynı numaraydı. Telefonu açtığında aynı ses daha otoriter bir ses tonuyla, “Beni iki dakika dinlemeniz lazım” dedi. Görmez telefonu kapattı, yeri belirlenmesin diye kartı çıkarıp bataryayı ayırdı.

UYANIŞIN SEMBOLÜ SALALAR

MİT’ten çıktığı andan itibaren, “Ben ne yapabilirim” diye düşünüyordu. Kıbrıs Barış Harekâtı başlayınca din görevlisi olan babası, “Mehmet, minareye çık, sala ver” demişti. Onu hatırladı. 13 yaşındayken babasının verdiği talimat, darbe gecesine damgasını vurdu. Az sonra minarelerden salalar okunmaya başladı. Tüyleri diken diken eden salalar, darbeye karşı direnişin ve bir milletin uyanışının simgesi oldu.

Camilerden salalar okunurken, Mehmet Görmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşmayı başardı. “Sayın Cumhurbaşkanım İslam dünyasının duası arkanızda, siz kazanacaksınız. Ben camilerden salalar verdiriyorum ve herkesi hukukuna sahip çıkmaya çağırıyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah razı olsun Mehmet Hoca” dedi, ardından ilave etti; “Salalar verilsin, herkes hukukuna sahip çıksın”.

Böylece, “Darbelerin susturduğu salalardan, darbeleri susturan salalara” gelindi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Darbe gecesi MİT'e gelen telefon! Başkan Görmez ile ilgili ilk kez duyacağız bilgilerDarbe gecesi MİT'e gelen telefon! Başkan Görmez ile ilgili ilk kez duyacağız bilgilerAbdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde 15 Temmuz darbe gecesi Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in neler yaptığını yazdı.
FETÖ'ye destek için Türkiye adına nota veren Dışişleri Bakanı kim?FETÖ'ye destek için Türkiye adına nota veren Dışişleri Bakanı kim?Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında FETÖ'ye destek veren siyasetçileri yazdı. Listede Bülent Ecevit ve İsmail Cem var.
İşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleri
Kudüs için gösteri yapanlardan kaçı “Baybars”dan haberdardır?Kudüs için gösteri yapanlardan kaçı “Baybars”dan haberdardır?Kudüs için gösteri yapanlardan kaçı “Baybars”dan haberdardır?
İşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleri
Sevilay Yılman: FETÖ’cüler kiminle irtibat kurmadı ki?Sevilay Yılman: FETÖ’cüler kiminle irtibat kurmadı ki?Habertürk’ün Hükümete yakın kalemlerinden Sevilay Yılman, Cumhuriyet gazetesi çalışanları ve yazarlarının tutukluluğuna itiraz edip, iddianamenin sorunlu olduğunu savundu ve “Bir bityeniği var o işin içinde...” dedi.
  • Türkiye Gazetesi yazarı Elibol'dan yeni darbe uyarısı26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:52
  • Bölgeyi teröre boğacak bunlar!26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:49
  • Erdoğan’ın uçağına bir kez bile binemeyen Yeni Şafak Yazarı isyan etti25 Temmuz 2017 Salı 13:00
  • KKTC bayrağı neden İsrail Bayrağı'na benziyor? Erbakan'dan Siyonistlere müthiş cevap25 Temmuz 2017 Salı 12:50
  • Adil Öksüz’le ilgili en korkutucu tahmin!25 Temmuz 2017 Salı 09:15
  • İşte günün gazete manşetleri25 Temmuz 2017 Salı 07:00
  • Nagehan Alçı: Bu vandallık ancak İsrail’e yarar24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:19
  • Emniyet FETÖ'den tamamen temizlendi24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:24
  • İşte günün gazete manşetleri24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:15
  • Kudüs’te iş başa düştü!22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri