27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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Sevan Nişanyan bakın nereye kaçmış

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Sevan Nişanyan İzmir Foça Cezaevi'nden çıktıktan sonra firar etmişti. Sevan Nişanyan'ın firarını da kendisi duyurmuştu. Şimdi Nişanyan'dan yine haber var. Bu kez nereye kaçtığını söylüyor.
Sevan Nişanyan bakın nereye kaçmış
Sevan Nişanyan bakın nereye kaçmış Sevan Nişanyan bakın nereye kaçmış Sevan Nişanyan bakın nereye kaçmış

Sevan Nişanyan, iki hafta önce tutuklu olduğu Foça Cezaevi'nden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmemişti. Twitter'dan ''Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına'' yazan Nişanyan'ın yurtdışına kaçtığı tahmin ediliyordu.

48 saat doldu: Sevan Nişanyan da kaçtı!

Dün akşam yazar, yine sosyal medya hesabından bu kez Yunanistan'a siyasi sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı. Kapak fotoğrafını uçan kuştan Atina'da bulunan Akropolis fotoğrafı ile değiştiren Nişanyan, ''Yunanistan'a siyasi iltica başvurusunda bulunduk, ikamet kartımı aldık'' mesajı yazdı.

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