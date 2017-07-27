Trump'ın Yahudi damadından Türkiye yorumu

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner, 'Mantıklı olan Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerle savaşmamaktır.'dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner, ilk kez Türk gazetelerinden Akşam'a konuştu.

Akşam'dan Yavuz Atalay'a konuşan son günlerde Avrupa'daki birçok ülkenin Türkiye'ye karşı tavrına ilişkin soruyu cevaplayan Jared Kushner; "Kişisel olarak tartışmalardan ve kavgalardan uzak duran biriyim. Türkiye büyüyen bir ülke ve mantıklı olan Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerle savaşmak veya kavga etmek değil, birlikte çalışmak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'I TAKDİR EDİYORUZ

Atalay'ın, "Kişisel olarak, Türkiye ve Türk hükümeti hakkında görüşleriniz nelerdir?" sorusunu cevaplayan Jared Kushner; Trump'ın "Make Great America Again" yani "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" sloganına atıfta bulunarak, "Erdoğan da Trump gibi ülkesini yeniden büyük yapmak için çalışıyor. Bu çalışmalarını takdirle izliyoruz" dedi. Kushner, terörizme ilişkin soruya ise şu şekilde cevap verdi: Amerika ile Türkiye'nin ve diğer ülkelerin ortak çalışmaları terörü sonlandıracaktır. Bu konuda samimi adımlar atıyoruz ve Türkiye'nin de samimiyetine güveniyoruz.' dedi.

EKONOMİNİZ GÜVEN VERİYOR

Amerika ile Türkiye arasındaki dair pozitif yaklaşım sergileyen Kushner, "Türkiye gibi ülkeler, gelişmeyi seven ve bu gelişmeyi destekleyen potansiyele sahip ülkeler. Türkiye bu potansiyeli kullanıyor ve kendisine güçlü bir ekonomi oluşturuyor. Türkiye'ye baktığımızda, son yıllarda, güven veren bir ekonomiye sahip ve bunu geliştiriyor" İfadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere IMF Türkiye büyüme beklentisini yüzde 2.5 olarak açıklamış ancak daha 2017'nin ilk çeyreğinde Türkiye, yüzde 5 büyüme göstermişti.

Akşam