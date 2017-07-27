27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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Putin'den gerginlik çıkaracak hamle!

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Putin'den gerginlik çıkaracak hamle!
Rusya ile Ermenistan arasında 2016 yılında yapılan ve iki ülkenin savaş halinde tek bir ordu gibi hareket etmesini öngören anlaşma, Putin tarafından onaylandı.
Putin'den gerginlik çıkaracak hamle! Putin'den gerginlik çıkaracak hamle! Putin'den gerginlik çıkaracak hamle!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'la ortak ordu grubunun oluşturulmasını öngören anlaşmayı imzaladı.
 
Kremlin'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ve Ermenistan Cumhuriyeti arasında, 30 Kasım 2016 tarihinde Moskova'da imzalanan ortak ordu grubunun kurulmasına dair anlaşma onaylandı"ifadelerine yer verildi.
 
Daha önce anlaşma Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.

Kafkasya bölgesinde tarafların askeri güvenliğini sağlama amacını taşıyan anlaşmada, ortak ordu grubunun temel görevinin, Rusya veya Ermenistan'a silahlı saldırıyı 'tek komuta, tek fikir ve tek plana göre' püskürtmek olduğu belirtiliyor.

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