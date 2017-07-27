27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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Hangi il kaç milletvekili çıkartacak? İl il tam liste

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Anayasa değişikliği ile 600'e çıkarılan milletvekili sayısı nedeniyle, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da değişiyor.
Hangi il kaç milletvekili çıkartacak? İl il tam liste
Hangi il kaç milletvekili çıkartacak? İl il tam liste Hangi il kaç milletvekili çıkartacak? İl il tam liste Hangi il kaç milletvekili çıkartacak? İl il tam liste

Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları, Anayasa değişikliği ile getirilen 600 milletvekili sayısına göre yeniden hesaplandı. Ankara'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 32'den 36'ya yükseldi ve iki olan seçim çevresi üçe çıkarıldı. İstanbul'da 88 olan milletvekili sayısı ise 97'ye çıkarıldı.

İLLERİN SEÇİM ÇEVRELERİ

Ankara'nın seçim çevreleri de bu kapsamda yenilendi. Ankara'da Birinci Bölge: Bala, Çankaya, elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve S.Koçhisar, İkinci Bölge: Akyurt, Altındağ, çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar, Üçüncü Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle olarak yeniden düzenlendi.

İSTANBUL'UN MİLLETVEKİLİ SAYISI 97'YE ÇIKARILDI

Yine, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 20 milletvekili çıkaracak olan Bursa 2, 28 milletvekili çıkaracak olan İzmir de 2 seçim çevresine bölündü.

İŞTE İL İL MİLLETVEKİLİ SAYILARI

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