81 ilde 6 bin polisle dev operasyon!

Beşincisi gerçekleştirilen ve 2 bin 925 ekip ile 6 bin 425 personelin görev aldığı operasyonlarda 4.020 ikamette arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, adam öldürme suçundan 19, hırsızlık suçundan 238, yağma suçundan 56, dolandırıcılık suçundan 46, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 41,

FETÖ/PYD örgütüne üye olmak suçundan 4 kişi ve geriye kalanları diğer suçlardan olmak üzere aranan toplam 1471 şahıs adli mercilere sevk edildi.

Adli Mercilere sevk edilenler arasında; 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 6, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 36, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 92, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 262, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 739 şahıs olmak üzere toplamda kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan 1135 hükümlü şahıs ve yakalama emri ile aranmakta olan 336 şahıs bulunduğu belirtildi.

Ayrıca yapılan bu operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 92 gr. Esrar, 250 kök hint keneviri, 10 gr. eroin ele geçirildi.