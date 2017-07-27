27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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Milli Takım'ın yeni hocasını açıkladı!

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Milli Takım'ın yeni hocasını açıkladı!
Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevlerinden istifa ettiğini açıklaması üzerine yeni teknik direktör hakkında düşüncelerini aktardı.
Milli Takım'ın yeni hocasını açıkladı! Milli Takım'ın yeni hocasını açıkladı! Milli Takım'ın yeni hocasını açıkladı!

NTVSpor canlı yayınında Fatih Terim'in Futbol Direktörlüğü görevini bıraktığını açıklaması üzerine yorumlarda bulunan Demirkol, şöyle konuştu:

"Aslında çok da beklenmedik bir durum değil. Konuşulan bir durumdu bu. Daha önceden de olabilirdi ama bugün oldu. Hayırlısı olsun"

Bir kaç kulübü etkileyecek durumlar olacaktır bu istifanın. Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı etkileyecek bir zincirleme reaksiyon olacak gibi gözüküyor. Galatasaray yönetiminin yoğun bir baskısı olacaktır.

Dursun Özbek yönetimi için de rahatlatıcı bir hamle olur. Terim de son basın toplantısında Galatasaray'ın altını çizmişti. Galatasaray'ın parası da var. Transfer yapabiliyorlar.

Şenol Güneş olacak

Milli Takım'ın başına kim geçecek. Beşiktaş taraftarını kızdırmak istemem ama yeni teknik direktör Şenol Güneş olacak."

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