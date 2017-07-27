Dün Türk futbolunda flaş bir gelişme meydana geldi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Alaçatı'da yaşanan kavga olayından sonra gündemden düşmeyen Terim verilen bu karar sonrasında yeniden spor kamuoyunda ilk sırayı aldı.
Tecrübeli teknik adamın tazminatı da belli oldu. Fatih Terim, tazminat olarak federasyondan kalan 1 yıllık sözleşmesine karşılık 3.5 milyon Euro alacak.
TFF AÇIKLAMA YAPTI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Terim ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır. Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir. Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz" denildi.
Hürriyet
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Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu!
Dün Türk futbolunda flaş bir gelişme meydana geldi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Alaçatı'da yaşanan kavga olayından sonra gündemden düşmeyen Terim verilen bu karar sonrasında yeniden spor kamuoyunda ilk sırayı aldı.
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