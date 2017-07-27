27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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Suçüstü yakalandı! Utanmazın yaptığına bakın!

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İzmit'te kadınların etek altı görüntülerini çektiği iddiası ile takibe alınan şüpheli ekipler tarafından kadınların peşinden giderken yakalandı.
Suçüstü yakalandı! Utanmazın yaptığına bakın!
Suçüstü yakalandı! Utanmazın yaptığına bakın! Suçüstü yakalandı! Utanmazın yaptığına bakın! Suçüstü yakalandı! Utanmazın yaptığına bakın!

İzmit'te, yayaların yoğun geçiş yaptıkları üst geçitlerde cep telefonunun kamerası ile kadınların etek altından görüntülerini çektiği iddia edilen bir kişi polis ekiplerince yakalandı. 

Kent merkezinde bulunan üst geçitlerde ve kadınların yoğun gezdikleri yerlerde eteklerinin altlarından görüntü çeken kişi, vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından takibe alındı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 29 yaşındaki B.Ç. olduğu tespit edilen kişiyi yürüyüş yolunda kadınların peşinden giderken yakaladı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen B.Ç. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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