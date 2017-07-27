Akşener'den kendisine 'Gladyo Kraliçesi' diyen Perinçek'e sert cevap

Eski MHP'li Meral Akşener ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek arasındaki polemik kızıştı. Akşener kendisine 'Gladyo Kraliçesi' diyen Perinçek'e Ergenekon davası dosyasına sansürlenerek sokulan bir şemayla cevap verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da katıldığı bir programda Meral Akşener'le ilgili çok sert ifadelerde bulunmuştu.

Doğu Perinçek, Meral Akşener ilgili “PKK'nın dahil olduğu bir bileşimin içinde Meral Akşener de kendisini dahil etti. Sizin söylediklerinizin hepsini ben şöyle özetleyim; Meral Akşener kontrgerilla veya Gladio'nun kraliçesi. Çiller Özel Örgütü adlı kitabımda yer alan şemanın içinde vardır. Bugünkü o yürüyüş içinde PKK ve FETÖ'nün yanında kol kola yer alması da Akşener'in bir Gladio kraliçesi olduğunun göstergesidir” ifadelerini kullanmıştı.

“BENİMLE UĞRAŞAN PERİNÇEK, ONLARA KARŞI NE YAPIYOR ACABA?”

Oda TV'nin haberine göre, Meral Akşener, Doğu Perinçek’e doğrudan yanıt vermeyecek.

Söz konusu açıklamayı soran yakın çevresine Perinçek'le ilgili "Bir sen eksiktin" diyen Akşener, şunları söyledi:

"Perinçek’in Gladyo dediği ve Çiller Özel Örgütü diye andığı isimlerden Meral Akşener hariç tamamı bugün Tayyip Erdoğan’la birlikte. Benimle uğraşan Perinçek, onlara karşı ne yapıyor acaba?”

Ayrıca Akşener’in çevresi Perinçek’in iddialarına karşı Ergenekon davasında iddianameye sansürlenerek konan şemayla yanıt verdi. FETÖ’nün kumpas davalarına soktuğu söz konusu sahte şemada Ergenekoncu gösterilen kişiler arasında Perinçek’in yanı sıra Meral Akşener de var.