AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, toplantı öncesi yaptığı açıklamada "Milletvekillerimizin seçim bölgelerin yapacağı çalışmalara dönük bir toplantı olacak. Ayrıca kongre sürecine yönelik değerlendirme ve müzakereler gerçekleştirilecek. Meclisin önümüzdeki hafta çalışmayacak olması ve grup toplantısı yapmayacak olmamız nedeniyle bu toplantıya gerek duyulmuştur" ifadelerini kullandı.
27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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AK Parti'den sürpriz toplantı öncesi açıklama!
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