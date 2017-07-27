Erdoğan açıklayacak! 50'ye yakın icraat yer alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yol haritasıyla büyük reformların startı verilecek.

Bakanlar Kurulu, günlük hayata dokunan, sokaktaki vatandaştan iş dünyasına kadar her kesimi kucaklayan, hizmet ve reformlara odaklı 180 günlük eylem planını masaya yatırdı.

Ekonomi ağırlıklı yeni kararlar, uygulamalar hızla devreye girerken; bu süreçte bakanlıklar, üst kurullar, kilit organlar da yeniden yapılandırılıyor.

Kabine değişikliği ile birlikte kamudaki kurul ve komisyonların başkan ve üyeleri de belirlendi. Bu hafta yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında 180 günlük eylem planı değerlendirildi.

Takvim'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklayacağı eylem planında vatandaş için öncelikli olan talepler, kısa sürede yaşama geçirilecek başlıklar ve önemliöncelikli projeler yer alacak.

Planda 6 aylık dönemde 250'ye yakın icraat yer alıyor. Küçük işletmelerin desteklenmesinden ticari hayatta çeşitli kolaylıklara, sosyal güvenlikten yeni teşviklere kadar birçok başlık bulunuyor.