Sakarya canisinin ailesi için imza topladılar

Birol Karacal ile Cemal Bal adlı katillerden Karacal’ın, 2009’da da benzer bir suç işlediği ortaya çıktı. Karacal’ın, 2009’da ailesinin yaşadığı Karaçalı köyünde engelli bir genç kızı kaçırarak cinsel istismarda bulunmaktan yargılandığı öğrenildi. Önce 15 yıl 10 ay hapis cezası alan katilin, itirazlarla 3 kez cezasının indiği ve 8 yıldan bu yana da davanın Yargıtay aşamasında olduğu kaydedildi.

Sakarya’da katillerle ilgili açılacak dava beklenirken, Karacal’ın köyü Karaçalı’da ise farklı bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Köyde yaşayanlar, zanlının ailesine sert tepsi göstermeye başladı. Karacal ailesini köyde istemeyen köylüler geçtiğimiz günlerde iki gün üst üste bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantıda da köylülerden imza toplatılıp ailenin köyü terk etmesine yönelik çağrıda bulunulması tartışıldı. Ancak bu girişim daha sonra bölgeden sorumlu Jandarma Komutanının devreye girmesiyle son buldu. Jandarma komutanının köylüleri bu adımdan vazgeçmeleri için ikna ettiği öğrenildi.

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