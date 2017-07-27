27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeninden ŞOK mesaj

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni olduğu belirtilen gazeteci Cengiz Er, Twitter hesabı üzerinden Türkiye gazetesinin dünkü (26 Temmuz) manşetine tepki gösterdi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeninden ŞOK mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeninden ŞOK mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeninden ŞOK mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeninden ŞOK mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni olduğu belirtilen gazeteci Cengiz Er, Twitter hesabı üzerinden Türkiye gazetesinin dünkü (26 Temmuz) manşetine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni olan Cengiz Er, gazetenin attığı "Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir" manşetiyle ilgili olarak açık açık "İhlas Grubu'na dikkat; operasyon çocuklarını bünyede topladılar. 'FETÖ' adına operasyon çekiyorlar" ifadelerini kullandı. 

Cengiz Er'in sahibi olduğu superhaber.tv adlı internet sitesinde de dün "İhlas grubu FETÖ'ye bir kez daha kalkan oldu!" başlıklı bir haber yer aldı.

Haberde şu ifadelere yer verildi: "İhlas grubunun gazetesi Türkiye, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in, "15 Temmuz'u Atatürkçüler, ulusalcılar yapmış olabilir" sözlerinin hemen ardından, bugün adeta terör örgütüne kalkan olurcasına bir manşetle çıktı."

"BİR BUÇUK İKİ YIL İÇİNDE..."

Türkiye gazetesinde yer alan Nuri Elibol imzalı sözkonusu haberde de "Türkiye karşıtlarının ordu içerisinde darbe yaptıracak birilerini her zaman bulma imkanları vardır" denilerek, ulusalcıların bir buçuk iki yıl içinde darbe yapabileceği iddia ediliyor. 

cengizertweet.jpg

Elibol'un "kaynaklarına" dayandırdığı haberinin ilgili kısmı ise şu şekilde:

"FETÖ’cüler TSK içinde yeni bir darbeye kalkışmasının imkân ve kabiliyeti ortadan kaldırıldığına göre ‘Türkiye’de gelecekte yeni bir darbe tehlikesi var mı’ sorusuna kaynaklarım eminim beni şaşırttığı kadar siz değerli okuyucularımı da şaşırtacak şu cevabı verdiler: 'FETÖ’cülerin TSK içinde yapılanmalarını
engelleyemeyen, darbe hazırlıklarını tespit edip tedbir alınmasını sağlayamayan bir sistem zafiyeti söz konusu. Eğer bu sistem zafiyeti giderilmezse ve sivil asker ilişkilerini Batı normlarına taşıyacak reformlar ve hukuki düzenlemeler yapılamazsa bir buçuk iki yıl içinde ordudaki Ulusalcılar yeni bir darbeye kalkışabilir. Küresel aktörlerin ve Türkiye karşıtlarının ordu içerisinde darbe yaptıracak birilerini her zaman bulma imkânları vardır. Bu işe engel olmanın yolu kişilere değil sisteme endeksli önleyici tedbirlerin alınmasıdır.'
Bu uyarıyı dikkate alırsak kanaatim odur ki 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bu reformların ve hukuki düzenlemelerin hızla yapılması kaçınılmazdır."

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