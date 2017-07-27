İranlı spikere şok! Bira içerken fotoğrafları ortaya çıkınca tüm ülke karıştı..

sviçre’de tatil yaparken başörtüsü takmadığı ve bira içerken görüntülendiği için işinden kovulma riskiyle karşı karşıya kaldı.
Alkollü içeceklerin yasak olduğu İran’da kadınların da başörtüsü takması zorunluluğu var. İran’ın kıyafet kanununa uymasıyla bilinen Namdari, daha önce muhafazakar İran gazetesi Vatan-e Emruz’a “Allah’a şükür, başörtüsü takıyorum” şeklinde bir demeç vermişti.
Namdari’nin başörtüsünü savunmasına rağmen tatilde bu kuralı yok sayması ülkede tartışmaya neden olurken, sosyal medyada genç kadının kovulmasıyla ilgili bir çağrıda bulunuldu.