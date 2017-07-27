İstanbul için peş peşe uyarılar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ani Sel - Su Baskını - Yıldırım ve Ulaşımda Aksama uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi.

Öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam ve gece saatlerinde Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken rüzgarın İç Ege ile İç Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiği duyuruldu.