BES'de güncellemeye gidilecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bireysel Emeklilik Sisteminin istendiği gibi gitmediğini belirterek sistemde bir güncellemenin olacağının sinyalini verdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Yılın ilk beş ayında 4.8 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi. Artış yüzde 11.2 oldu. Bu cesaret verici" dedi. Şimşek, faizlerin yüksek olduğunu anımsatarak, "Faizi, tasarrufu ve katma değeri artırarak, yatırım ortamını iyileştirerek, uzun vadeli fonu çekerek düşürürüz. Merkez Bankası üzerinde yönlendirmeyle faizi aşağı çekemeyiz" diye konuştu. Şimşek, A Haber'de ekonomiyi değerlendirerek şu mesajları verdi:



FITCH SÜRPRİZ DEĞİL: Fitch'in raporu oldukça olumlu, karar sürpriz olmadı. Önümüzdeki dönemde daha güçlü performansla kredi kuruluşlarını ikna edeceğiz ve notumuz umarım yükseliş trendine girer.



DESTEĞE DEVAM: Bu yıl reel ekonomiyi destek için bazı tedbirler ortaya konuldu, bu sene muhtemelen daha fazla borçlanacağız. Borçlanma limiti içinde kalamayacağımız görünüyor. Hazine'nin borçlanma ihtiyacı bütçe kanununda öngörülen limit içinde kalamayabilir, hazine piyasa yapıcılarıyla iletişim kurdu. EKK'da değerlendireceğiz.



BÜYÜME YÜZDE 5'E YAKIN: Büyüme bu yıl için yüzde 5'e daha yakın görünüküyor. Öncü göstergeler, elimizdeki veriler, ikinci çeyreğin de güçlü olduğunu gösteriyor. Üçüncü çeyrek zaten baz etkisi nedeniyle bir miktar güçlü olacak. Türkiye çok rahat bir şekilde, önümüzde 10 yıl yüzde 5-6 patikasına oturabilir.



FAİZLER YÜKSEK: Türkiye'de faizler yüksek mi? Evet yüksek. Faizi, tasarrufu ve katma değeri artırarak, yatırım ortamını iyileştirerek, uzun vadeli fonu çekerek düşürürüz. Merkez Bankası üzerinde yönlendirmeyle faizi aşağı çekemeyiz.



AYRIMCILIK OLMAZ: Almanya ile ilişkilerde rasyonel tepkiler vermeye devam edeceğiz. Almanya en büyük ticari ortağımız. Geçmişte Rusya ve İsrail'le de siyasi kriz yaşadık. Ticarete, ekonomiye etkilerini sınırlı tuttuk. Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerine asla bir ayrımcılık olamaz. Biz bunları farklı tutmadık, tutmayacağız.



BES'TE GÜNCELLEMEYE GİDİLECEK

Başbakan Yardımcısı Şimşek, BES ile alakalı da şunları söyledi: "2.6 milyon kişi sisteme katıldı. 750 milyon liralık tasarruf var. BES arzuladığımız çerçevede gitmiyor, cayma oranı yüksek, dünya uygulamalarına bakarak güncellemeye gidebiliriz. Bugün doğan çocuklar ortalama 100 yıl yaşayacak. 100 yılda bu sistemle emekliliğin idame edilmesi imkânsız görünüyor."



ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞECEK

Çift haneli enflasyonun uzun süre tolere edilemeyeceğini söyleyen Şimşek, "Gıda komitesi ve Merkez Bankası'nın geç likidite penceresinde faiz artışıyla inanıyorum ki enflasyon yılı tek hanede kapatacak. Gıda Komitesi'nin aldığı tedbirler etkisini göstermeye başladı. Bakliyat, et gibi enflasyon sepetinde büyük payı olan kalemlerde yukarı trendi durdurduk" şeklinde konuştu.

SABAH