Müslüman liderlerden flaş Mescid-i Aksa kararı!

Amerikan merkezli haber ajansı The Associated Press (AP), Kudüs'teki Müslüman liderlerin Mescid-i Aksa'ya giriş çağrısı yaptığını açıkladı.
AKSA'YA DÖNME KARARI
İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın çevresindeki kısıtlamaları kaldırmasının ardından açıklama yapan Kudüs Müftüsü, Kudüs'teki Müslüman liderlerin yeniden Aksa'ya dönme kararı aldığını duyurdu.
Fransız haber ajansı AFP ise, Müslümanların bugün öğleden sonra Mescid-i Aksa'ya girip ibadetlerine başlayacağını bildirdi.
İSRAİL KAYBETTİ
Kudüs'teki Müslümanlar yaklaşık 2 haftadır, İsrail'in kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla Mescid-i Aksa'nın dışında nöbet tutup, namaz kılıyordu.