TCMB, artık bunu yapanı kovabilecek!

TCMB, disiplin yönetmeliğinde yaptığı değişikle, terör örgütleriyle ilişkide olan personelin işine son verebilecek.

TCMB, disiplin yönetmeliğinde yaptığı değişikle, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olma, bu örgütlere yardım etme, bankanın imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanma ya da kullandırma ile bu örgütlerin propagandasını yapan personelinin işine son verebilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olma, bu örgütlere yardım etme, bankanın imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanma ya da kullandırma ile bu örgütlerin propagandasını yapan personelinin işine son verebilecek.



TCMB'nin "Disiplin Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yönetmelikte yapılan değişiklikle, işe son verme cezasını gerektiren eylem ve davranışlara yeni bir madde daha eklendi.



Buna göre TCMB, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olma, bu örgütlere yardım etme, bankanın imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanma ya da kullandırma ile bu örgütlerin propagandasını yapan personeline işe son verme cezası uygulayabilecek.



Yeni yönetmelik ile "disiplin cezalarının çeşitleri ve uyarılar" başlığında da değişikliğe gidildi.



Buna göre, daha önce banka personeline, ihlalin niteliğine ve sonucun ağırlık derecesine göre uygulanan "kademe ilerlemesinin kısa süreli durdurulması" ve "kademe ilerlemesinin uzun süreli durdurulması" disiplin cezaları yerine artık kısa ve uzun süreli ödenek kesintisi yapılacak.