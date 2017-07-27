27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:00Güneş 05:48Öğle 13:18İkindi 17:11Akşam 20:34Yatsı 22:14
    • 35°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 32°C Afyon
    • 32°C Ağrı
    • 38°C Amasya
    • 34°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 36°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 34°C Balıkesir
  • BIST: 108.534 1.24
  • Altın: 143,159 -0.15
  • Dolar: 3,5231 -0.85
  • Euro: 4,1248 -0.15

TCMB, artık bunu yapanı kovabilecek!

»
TCMB, disiplin yönetmeliğinde yaptığı değişikle, terör örgütleriyle ilişkide olan personelin işine son verebilecek.
TCMB, artık bunu yapanı kovabilecek!
TCMB, artık bunu yapanı kovabilecek! TCMB, artık bunu yapanı kovabilecek! TCMB, artık bunu yapanı kovabilecek!

TCMB, disiplin yönetmeliğinde yaptığı değişikle, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olma, bu örgütlere yardım etme, bankanın imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanma ya da kullandırma ile bu örgütlerin propagandasını yapan personelinin işine son verebilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olma, bu örgütlere yardım etme, bankanın imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanma ya da kullandırma ile bu örgütlerin propagandasını yapan personelinin işine son verebilecek.

TCMB'nin "Disiplin Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, işe son verme cezasını gerektiren eylem ve davranışlara yeni bir madde daha eklendi.

Buna göre TCMB, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olma, bu örgütlere yardım etme, bankanın imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanma ya da kullandırma ile bu örgütlerin propagandasını yapan personeline işe son verme cezası uygulayabilecek.

Yeni yönetmelik ile "disiplin cezalarının çeşitleri ve uyarılar" başlığında da değişikliğe gidildi.


Buna göre, daha önce banka personeline, ihlalin niteliğine ve sonucun ağırlık derecesine göre uygulanan "kademe ilerlemesinin kısa süreli durdurulması" ve "kademe ilerlemesinin uzun süreli durdurulması" disiplin cezaları yerine artık kısa ve uzun süreli ödenek kesintisi yapılacak.  

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gölde facia! 4 kişi boğularak can verdiGölde facia! 4 kişi boğularak can verdiBursa'nın İznik İlçesi'nde serinlemek için göle giren 2'si kadın, 1'i çocuk, 4 kişi boğularak can verdi.
TCMB, artık bunu yapanı kovabilecek!TCMB, artık bunu yapanı kovabilecek!TCMB, disiplin yönetmeliğinde yaptığı değişikle, terör örgütleriyle ilişkide olan personelin işine son verebilecek.
Erdoğan'ın sözleri sonrası YÖK'ten ilk adım!Erdoğan'ın sözleri sonrası YÖK'ten ilk adım!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcı doçentlik ile ilgili açıklamalarının ardından YÖK'ten ilk adım geldi.
YEKA ihalesinde teklifler verildiYEKA ihalesinde teklifler verildiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesine, dünya devleri yoğun ilgi gösteriyor.
Oyuncu Semra Dinçer gözaltına alındı!Oyuncu Semra Dinçer gözaltına alındı!Ünlü oyuncu Semra Dinçer, Şanlıurfa'da hakkındaki bir davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Nusaybin'de çatışma! Üst düzey PKK'lı öldürüldüNusaybin'de çatışma! Üst düzey PKK'lı öldürüldüMardin’in Nusaybin ilçesine bağlı 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.
  • HDP'nin tencere tava eylemi fiyaskoyla sonuçlandı27 Temmuz 2017 Perşembe 13:20
  • Müftülere nikah yetkisi rahatsız etti!27 Temmuz 2017 Perşembe 13:00
  • İstanbul için peş peşe uyarılar geliyor27 Temmuz 2017 Perşembe 12:21
  • ORC'nin yerel yönetimler araştırması27 Temmuz 2017 Perşembe 12:00
  • Suçüstü yakalandı! Utanmazın yaptığına bakın!27 Temmuz 2017 Perşembe 11:20
  • S-400’lerin asıl görevi! Hedefler belirlendi27 Temmuz 2017 Perşembe 11:00
  • Hangi il kaç milletvekili çıkartacak? İl il tam liste27 Temmuz 2017 Perşembe 10:40
  • İran askeri sınırda Türk vatandaşını vurdu!27 Temmuz 2017 Perşembe 10:31
  • 81 ilde 6 bin polisle dev operasyon!27 Temmuz 2017 Perşembe 10:28
  • Vatan haini Öztürk'le ilgili şoke eden bilgiler27 Temmuz 2017 Perşembe 10:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri