Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'Gaygubet' adını verdiği yeni evlerin ve yeni yapılanmaların olduğunu saptadı.
8 İLDE OPERASYON
Bunun üzerine evlerde barınan 36 hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis, tarafından bugün Aksaray merkezli Ağrı, Ankara, Gaziantep, Kütahya, Mersin, Hatay ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
KRİTİK GÖZALTILAR
Operasyonda yeni yapılanmada Aksaray İl İmamı olduğu ileri sürülen Atlıhan Y., Aksaray İl Emniyet Müdür Yardımcısı ile FETÖ/PDY soruşturmasında ihraç olan eski emniyet müdür yardımcısı Adem Dalkılıç’ın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Diğer 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
- İran uzaya roket gönderdi!Emine Erdoğan'da seferberlik çağrısıHakkari'de kritik karar!Firari Nişanyan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!Ülker'den fabrika satışı!Hatalıysam ara! Ödülü 250 bin dolarHaşhaşilerden beter! Müritlerini böyle kandırmışVatandaşa güzel haber! Ödemeler başladıHDP'li vekilin milletvekilliği düşürüldüMeclis tatile giriyor
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 04:00 Güneş 05:48 Öğle 13:18 İkindi 17:11 Akşam 20:34 Yatsı 22:14
- 36°C Adana
- 40°C Adıyaman
- 32°C Afyon
- 32°C Ağrı
- 40°C Amasya
- 36°C Ankara
- 31°C Antalya
- 30°C Artvin
- 31°C Aydın
- 32°C Balıkesir
- BIST: 108.343 1.06
- Altın: 143,463 0.07
- Dolar: 3,5305 -0.64
- Euro: 4,1290 -0.05
FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon!
8 ilde FETÖ/PDY yeni yapılanmasında olduğu öne sürülen örgüt evlere yapılan operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'Gaygubet' adını verdiği yeni evlerin ve yeni yapılanmaların olduğunu saptadı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Emine Erdoğan'da seferberlik çağrısıEmine Erdoğan, "Ülkemizdeki yüzde 53 sezaryen oranını, Fransa'daki yüzde 20, Hollanda'daki yüzde 15'ler seviyesine indirmek için büyük bir seferberlik başlatmalıyız" dedi
Hakkari'de kritik karar!Hakkari merkez ve 3 ilçesindeki 25 bölge, ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.
Firari Nişanyan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!İki hafta önce hapisten firar ederek kayıplara karışan Sevan Nişanyan, Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduğunu duyurdu.
Haşhaşilerden beter! Müritlerini böyle kandırmışFETÖ elebaşı Gülen'in, dini istismar ederek örgüt mensuplarını nasıl kandırdığını detayları ortaya çıktı.
Vatandaşa güzel haber! Ödemeler başladıÇay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, üreticilere haziran ayında aldığı yaş çayın bedeli olan 84 milyon 400 bin lirayı ödemeye başladı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Gaspçıdan yok artık dedirten açıklama!
- Sakarya canisinin ailesi için imza topladılar
- TRT'den FETÖ açıklaması
- Namaz kılmam, oruç tutmam diyen Batu'ta kötü haber
- 'Ponzi' Arzu'ya 8 asır hapis
- 'Banker Bilo' filmindeki sahne gerçek oldu
- 'Onun evini Kabe gibi tavaf ederlerdi'
- Taksim’de yürek yakan görüntü!
- Öldüresiye dövdü, gasp ettiği parayla eğlendi!
- Yavuz Bingöl'e büyük şok!
- Dr. Sadık Ahmet dualarla anıldı
- Emekliliğine 3 gün kalmıştı...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.