CHP'li vekil teslim etti! İçinden Adil Öksüz çıktı

Tuncay Özkan’ın savcılığa teslim ettiği flash belleğin FETÖ’nün arşivi olduğu ortaya çıktı.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ın İstanbul Başsavcılığı’na teslim ettiği ve 10 yıllık mahrem bilgilerin bulunduğu flash belleğin hikayesi, FETÖ’nün hava kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına ilişkin iddianamede yer aldı. İddianamedeki bilgilere göre flash bellek 11 Aralık 2006’da İzmir’de FETÖ’ye mensup olduğu düşünülen askeri bir personel tarafından belediye otobüsünde düşürüldü.

ÖKSÜZ DEVREYE GİRDİ

İçinde hem FETÖ’cü askerler hem de FETÖ’ye karşı olan askerlere ilişkin fişlemelerin bulunmasından dolayı, flash bellek Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na iletildi. Darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün ise bu konuda yıllar önceye sahneye çıktığı belirlendi. Bellek, o dönem Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü FETÖ'cü Albay Selçuk Başyiğit’e ulaştırıldı.

İMAMA HABER UÇTU

İtirafçı olan Başyiğit, flash diske ilişkin önemli bilgiler verdi. Başyiğit, o dönem kendisinden sorumlu sivil imam ‘İbrahim’ kod isimli Cafer Sarıkaya’nın, düşürülen flash bellekten komutanlardan önce haberdar olduğunu söyledi. Bilgileri dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Faruk Cömert’e arz etmeden Sarıkaya'nın kendisini aracıyla alarak, Ankara Bahçelievler’deki bir apartmana götürdüğünü söyleyen Başyiğit, burada Öksüz’le görüştüğünü anlattı.

AĞLAMAKLI OLDU

Adil Öksüz’ün Hava Kuvvetleri’nden sorumlu en etkin kişi olarak tanıtıldığını söyleyen Başyiğit, görüşme sırasında flash bellekle ilgili konuşurken Adil Öksüz’ün ağlamaklı olarak ‘Bir arkadaşımız düşürmüş. Evet bunlar doğru’ diyerek bilgilerle ilgili ne işlem yapacağını sorduğunu söyledi.

AKIN ÖZTÜRK DEVREDE

Bu toplantıdan sonra flash diske ilişkin TSK içinde yapılan soruşturma kapatıldı. O dönem flash belleği inceleyecek olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tümgeneral Erol Özgil ve İstihbarat Daire Başkanı Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu’na ait ses kayıtları sızdırıldı. İki isim de görevden alındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevine Orgeneral Akın Öztürk getirildi ve Öztürk dosyayı kapattı.

FETÖ’nün darbe girişimini yönettiği ve örgütün Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen firari Adil Öksüz ile sivil imamlar Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz ve Harun Biniş’in yakalandıktan sonra jandarma karakoluna getirildikleri ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Akıncı Hava Üssü’ndeki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamenin eklerinde yer alan görüntülere göre, Adil Öksüz’ün içinde bulunduğu jandarma aracı, 16 Temmuz 2016’da saat 12.11’de karakolun nizamiyesinden içeri girdi. Araçlardan indirilen şüpheliler, yürüyerek karakola alındı.

Yeni Şafak