Fenerbahçe sahne alıyor! Rakip Graz!

Geride kalan sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi vizesi alan sarı-lacivertliler, bu kupaya 3. ön eleme turundan başlayacak.



Avusturya deplasmanında avantajlı bir skor elde etmek isteyen Fenerbahçe, rövanşı ise 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynayacak.



Graz'daki UPC Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak Sturm Graz-Fenerbahçe maçını Norveç Futbol Federasyonundan Ola Hobber Nilsen yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS'tan yayınlanacak. Maçın özeti, golleri, önemli pozisyonlar ve röportajlar maçın bitiş düdüğünden heme sonra beinsports.com'da olacak.



Santrfor sıkıntısı



Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı öncesi santrfor sıkıntısı yaşanıyor.



Yeni sezon öncesi Emmanuel Emenike'yi Olympiakos'a satan, kiralık oynayan Moussa Sow'la tekrar anlaşamayan ve en az 1.5 ay daha sakatlığı sürecek Jose Fernandao'dan faydalanamayan sarı-lacivertlilere, bir kötü haber de Robin van Persie'den geldi. İsviçre kampının son hazırlık maçında Monaco karşısında sol dizinden sakatlanan Robin Van Persie, Sturm Graz maçına yetiştirilemedi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın elinde ise santrfor özellikli tek isim olarak genç takım oyuncusu 20 yaşındaki Ahmethan Köse kaldı.



Öte yandan sakatlığı olan Danimarkalı stoper Simon Kjaer de Avusturya'ya getirilmedi.



Aykut Kocaman'la 50 ay sonra



Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'la tam bin 530 gün sonra, sarı-lacivertli takımın başında sahada yer alacak.



Sarı-lacivertlilerin başında 4 yıl sonra tekrar geçen Kocaman, Fenerbahçe'yle son resmi maçına yaklaşık 50 ay önce 18 Mayıs 2013'te Süper Lig'de Kardemir Karabükspor karşısında çıkmıştı.



Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Carlos Kameni ve Mauricio Isla, ilk kez bir resmi maçta sarı-lacivertli formayı giymek için Kocaman'dan forma bekleyecek.



STURM GRAZ - FENERBAHÇE



STURM GRAZ: Schützenauer, Lykogiannis, Schulz, Maresic, Koch, Zulj, Jeggo, Röcher, Alar, Hierlander, Zulechner

TEKNİK DİREKTÖR: Franco Foda



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef de Souza, Ozan Tufan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan Köse

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



STAT: UPC Arena

HAKEM: Ola Hobber Nilsen (Norveç)

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS