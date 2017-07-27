Kjaer pazarlığı! İşte gelen son teklif

Fenerbahçe’nin Danimarkalı yıldızı, iki sezonluk maceranın ardından kulübe veda etmeye hazırlanıyor.



Eşi Ellina Golert’in isteği doğrultusunda ayrılık kararı alan Simon Kjaer, riske edilmemek için Sturm Graz’a götürülmedi. Yönetimin bu kararı, başarılı savunmacının gönderilmesinin kesinleştiği olarak yorumlandı. Simon Kjaer için teklif yapan son kulüp Sevilla olmuştu. İspanyol ekibiyle yapılan görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi.



10 milyon euro + bonuslar



Kırmızı- Beyazlılar’ın son teklifinin 10 milyon Euro’nun (41 milyon TL) yanı sıra çeşitli bonuslar olduğu iddia edildi. Forvet transferi için acil paraya ihtiyacı olan Fenerbahçe Yönetimi’nin yapılan bu son teklife ‘Evet’ dediği ve tarafların son pürüzlerin giderilmesi konusunda görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi. Başkan Aziz Yıldırım’ın da bu transferi sonlandırmak için İstanbul’da kaldığı öne sürüldü.