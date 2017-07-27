Fenerbahçe’nin Danimarkalı yıldızı, iki sezonluk maceranın ardından kulübe veda etmeye hazırlanıyor.
Eşi Ellina Golert’in isteği doğrultusunda ayrılık kararı alan Simon Kjaer, riske edilmemek için Sturm Graz’a götürülmedi. Yönetimin bu kararı, başarılı savunmacının gönderilmesinin kesinleştiği olarak yorumlandı. Simon Kjaer için teklif yapan son kulüp Sevilla olmuştu. İspanyol ekibiyle yapılan görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi.
10 milyon euro + bonuslar
Kırmızı- Beyazlılar’ın son teklifinin 10 milyon Euro’nun (41 milyon TL) yanı sıra çeşitli bonuslar olduğu iddia edildi. Forvet transferi için acil paraya ihtiyacı olan Fenerbahçe Yönetimi’nin yapılan bu son teklife ‘Evet’ dediği ve tarafların son pürüzlerin giderilmesi konusunda görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi. Başkan Aziz Yıldırım’ın da bu transferi sonlandırmak için İstanbul’da kaldığı öne sürüldü.
- AK Partili Turan: CHP ergen gibi davranıyorGölde facia! 4 kişi boğularak can verdiTCMB, artık bunu yapanı kovabilecek!Flaş açıklama! Burak'a çubuklu forma giydireceğizDolar sakin, borsa rekor tazelediErdoğan'ın sözleri sonrası YÖK'ten ilk adım!YEKA ihalesinde teklifler verildiIrak zor durumda! Paramız yokOyuncu Semra Dinçer gözaltına alındı!İngiltere için kritik tarih belli oldu!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 04:00 Güneş 05:48 Öğle 13:18 İkindi 17:11 Akşam 20:34 Yatsı 22:14
- 35°C Adana
- 38°C Adıyaman
- 32°C Afyon
- 32°C Ağrı
- 38°C Amasya
- 34°C Ankara
- 30°C Antalya
- 36°C Artvin
- 32°C Aydın
- 34°C Balıkesir
- BIST: 108.534 1.24
- Altın: 143,159 -0.15
- Dolar: 3,5231 -0.85
- Euro: 4,1248 -0.15
Kjaer pazarlığı! İşte gelen son teklif
Fenerbahçe’nin Danimarkalı yıldızı, iki sezonluk maceranın ardından kulübe veda etmeye hazırlanıyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Gaspçıdan yok artık dedirten açıklama!
- Sakarya canisinin ailesi için imza topladılar
- TRT'den FETÖ açıklaması
- Namaz kılmam, oruç tutmam diyen Batu'ta kötü haber
- 'Ponzi' Arzu'ya 8 asır hapis
- 'Banker Bilo' filmindeki sahne gerçek oldu
- 'Onun evini Kabe gibi tavaf ederlerdi'
- Taksim’de yürek yakan görüntü!
- Öldüresiye dövdü, gasp ettiği parayla eğlendi!
- Yavuz Bingöl'e büyük şok!
- Dr. Sadık Ahmet dualarla anıldı
- Emekliliğine 3 gün kalmıştı...
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.