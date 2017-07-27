27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
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Belçika basını Brugge'u yerden yere vurdu

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Belçika basını Brugge'u yerden yere vurdu
Belçika basını, Club Brugge'un Medipol Başakşehir karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-3 berabere kalmasını, "Kendi ayaklarına ateş ettiler" şeklinde değerlendirdi.
Belçika basını Brugge'u yerden yere vurdu Belçika basını Brugge'u yerden yere vurdu Belçika basını Brugge'u yerden yere vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir, rövanş için avantaj yakaladı.

Gazeteler dün geceki maçı enine boyuna eleştirdi ve kendi takımlarının kazanacak bir oyun ortaya koyamadıklarını, öne geçmişken büyük bir avantaj kaçırdıklarını yazarken, Başakşehir'in hak ettiği bir sonuç aldığı görüşünde birleşti.

Belçika basını maçla ilgili olarak, "Club Brugge 2-0 öndeyken yediği gollerle soğuk duş etkisi altında kaldı. Dehşet verici zayıf savunması, konuk takımın gollerinin art arda gelmesini sağladı. Club Brugge'u İstanbul'da çok zorlu bir deplasman bekliyor" ifadelerini kullandı.

Spor medyası ayrıca, 2-0'lık avantajı koruyamayan Club Brugge için, "Kendi ayaklarına ateş ettiler" şeklinde yazdı.

Öte yandan, "Maça hızlı başlayan Club Brugge, rakibi karşısında erken bulduğu gollerle yakaladığı skor üstünlüğünü, ikinci yarıdaki vasat savunmasıyla yitirdi. Fakat Club Brugge'un tur için hala umudu var" yorumları yapıldı.

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