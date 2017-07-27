Serdar'ın Spartak Moskovalı yöneticilere yaptığı kolaylık sağlanması çağrısı sonrası Rusya seferine çıkan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta temaslarda bulundu.
Spartak Moskovalı yöneticilerle yapılan Serdar Taşçı pazarlığının olumlu ilerlediği ve Rus yetkililerin futbolcunun ayrılmasına sıcak bakmaya başladığı öğrenildi.
Uzun süredir gündemindeki ve 3 yıllık sözleşme yapılması planlanan Serdar taşçı transferinde sona gelen bordo mavililer, Burak Yılmaz için de girişimlerde bulunuyor.
Trabzonspor, Beijing Guoan ile Burak'ın transferi konusunda prensipte anlaşırken, ödeme konusunun netleşmesinin ardından transferin sonuçlanabileceği belirtildi.
Bu arada Trabzonspor'un kamp kadrosunda yer almayan ve Trabzon'da alt yapı antrenörleri eşliğinde çalışan Luis Ibanez'in Süper Ligin yeni takımı Göztepe'ye transfer olması gündemde.
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Serdar Taşçı'da işlem tamam!
Serdar'ın Spartak Moskovalı yöneticilere yaptığı kolaylık sağlanması çağrısı sonrası Rusya seferine çıkan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta temaslarda bulundu.
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