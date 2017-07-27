27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:00Güneş 05:48Öğle 13:18İkindi 17:11Akşam 20:34Yatsı 22:14
    • 35°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 32°C Afyon
    • 32°C Ağrı
    • 38°C Amasya
    • 34°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 36°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 34°C Balıkesir
  • BIST: 108.534 1.24
  • Altın: 143,159 -0.15
  • Dolar: 3,5231 -0.85
  • Euro: 4,1248 -0.15

Milli Takım'ın yeni hocasını açıkladı!

»
Milli Takım'ın yeni hocasını açıkladı!
Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevlerinden istifa ettiğini açıklaması üzerine yeni teknik direktör hakkında düşüncelerini aktardı.
Milli Takım'ın yeni hocasını açıkladı! Milli Takım'ın yeni hocasını açıkladı! Milli Takım'ın yeni hocasını açıkladı!

NTVSpor canlı yayınında Fatih Terim'in Futbol Direktörlüğü görevini bıraktığını açıklaması üzerine yorumlarda bulunan Demirkol, şöyle konuştu:

"Aslında çok da beklenmedik bir durum değil. Konuşulan bir durumdu bu. Daha önceden de olabilirdi ama bugün oldu. Hayırlısı olsun"

Bir kaç kulübü etkileyecek durumlar olacaktır bu istifanın. Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı etkileyecek bir zincirleme reaksiyon olacak gibi gözüküyor. Galatasaray yönetiminin yoğun bir baskısı olacaktır.

Dursun Özbek yönetimi için de rahatlatıcı bir hamle olur. Terim de son basın toplantısında Galatasaray'ın altını çizmişti. Galatasaray'ın parası da var. Transfer yapabiliyorlar.

Şenol Güneş olacak

Milli Takım'ın başına kim geçecek. Beşiktaş taraftarını kızdırmak istemem ama yeni teknik direktör Şenol Güneş olacak."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Flaş açıklama! Burak'a çubuklu forma giydireceğizFlaş açıklama! Burak'a çubuklu forma giydireceğizTrabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Burak Yılmaz transferi hakkında ses getirecek açıklamalar yaptı.
Galatasaray'dan resmi Lucescu açıklaması!Galatasaray'dan resmi Lucescu açıklaması!Galatasaraylı Yönetici Can Topsakal, Mircea Lucescu seferi öncesi beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.
Milli Takım'ın yeni hocasını açıkladı!Milli Takım'ın yeni hocasını açıkladı!Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevlerinden istifa ettiğini açıklaması üzerine yeni teknik direktör hakkında düşüncelerini aktardı.
Serdar Taşçı'da işlem tamam!Serdar Taşçı'da işlem tamam!Trabzonspor'da Serdar Taşçı transferinde mutlu son çok yakın.
Başkan Usta'ya 'pankart' şoku!Başkan Usta'ya 'pankart' şoku!Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'yı, protesto etmek isteyen kişi veya kişiler tarafından asılan pankart büyük tepki topladı.
Belçika basını Brugge'u yerden yere vurduBelçika basını Brugge'u yerden yere vurduBelçika basını, Club Brugge'un Medipol Başakşehir karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-3 berabere kalmasını, "Kendi ayaklarına ateş ettiler" şeklinde değerlendirdi.
  • Kjaer pazarlığı! İşte gelen son teklif27 Temmuz 2017 Perşembe 13:47
  • Fenerbahçe sahne alıyor! Rakip Graz!27 Temmuz 2017 Perşembe 13:46
  • Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu!27 Temmuz 2017 Perşembe 10:52
  • Milli Takım'ın yeni hocasını açıkladı!27 Temmuz 2017 Perşembe 10:29
  • Çılgın maçta avantaj Başakşehir'in!27 Temmuz 2017 Perşembe 08:04
  • Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:55
  • Terim'in ardından 4 istifa daha!26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:06
  • Olaylar olaylar! Prim, Arda Turan, Alaçatı...26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:05
  • Arda Turan'dan G.Saray'a transfer cevabı26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:06
  • Medipol Başakşehir'de Avrupa'ya özel sponsor!26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri