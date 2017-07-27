Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Basketboldan Sorumlu Yönetici Can Topsakal, Mircea Lucescu ile görüşmek için Romanya'ya gitti.
Topsakal’ın beIN SPORTS’a Lucescu ile ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:
“ÜST AKIL OLARAK DÜŞÜNÜYORUZ”
“Lucesccu ismi doğru. Üst akıl olarak almak istiyoruz. Ön görüşme için gidiyorum. Anlaşamaya varırsak başkanımız görüşecek. Ben de ilk görüşmeyi yapmaya gidiyorum.”
“GENİŞ YETKİLERİ OLACAK”
“Lucescu, tüm futboldan sorumlu işlerden görevli olacak. Belki Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’na da alacağız. Geniş yetkileri olacak. Elimizdeki oyuncuları göstereceğiz. O da gerekli uyarıları yapacak.”
27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
- AK Partili Turan: CHP ergen gibi davranıyorGölde facia! 4 kişi boğularak can verdiTCMB, artık bunu yapanı kovabilecek!Flaş açıklama! Burak'a çubuklu forma giydireceğizDolar sakin, borsa rekor tazelediErdoğan'ın sözleri sonrası YÖK'ten ilk adım!YEKA ihalesinde teklifler verildiIrak zor durumda! Paramız yokOyuncu Semra Dinçer gözaltına alındı!İngiltere için kritik tarih belli oldu!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 04:00 Güneş 05:48 Öğle 13:18 İkindi 17:11 Akşam 20:34 Yatsı 22:14
- 35°C Adana
- 38°C Adıyaman
- 32°C Afyon
- 32°C Ağrı
- 38°C Amasya
- 34°C Ankara
- 30°C Antalya
- 36°C Artvin
- 32°C Aydın
- 34°C Balıkesir
- BIST: 108.534 1.24
- Altın: 143,159 -0.15
- Dolar: 3,5231 -0.85
- Euro: 4,1248 -0.15
Galatasaray'dan resmi Lucescu açıklaması!
Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Basketboldan Sorumlu Yönetici Can Topsakal, Mircea Lucescu ile görüşmek için Romanya'ya gitti.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Flaş açıklama! Burak'a çubuklu forma giydireceğizTrabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Burak Yılmaz transferi hakkında ses getirecek açıklamalar yaptı.
Galatasaray'dan resmi Lucescu açıklaması!Galatasaraylı Yönetici Can Topsakal, Mircea Lucescu seferi öncesi beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.
Milli Takım'ın yeni hocasını açıkladı!Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevlerinden istifa ettiğini açıklaması üzerine yeni teknik direktör hakkında düşüncelerini aktardı.
Başkan Usta'ya 'pankart' şoku!Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'yı, protesto etmek isteyen kişi veya kişiler tarafından asılan pankart büyük tepki topladı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Gaspçıdan yok artık dedirten açıklama!
- Sakarya canisinin ailesi için imza topladılar
- TRT'den FETÖ açıklaması
- Namaz kılmam, oruç tutmam diyen Batu'ta kötü haber
- 'Ponzi' Arzu'ya 8 asır hapis
- 'Banker Bilo' filmindeki sahne gerçek oldu
- 'Onun evini Kabe gibi tavaf ederlerdi'
- Taksim’de yürek yakan görüntü!
- Öldüresiye dövdü, gasp ettiği parayla eğlendi!
- Yavuz Bingöl'e büyük şok!
- Dr. Sadık Ahmet dualarla anıldı
- Emekliliğine 3 gün kalmıştı...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.