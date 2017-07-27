Türk şirketlere Ukrayna fırsatı

Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan, Ukrayna'da ilk etapta 300 kamu firmasının özelleştirileceğini belirtti.

'ÜLKE TARİHİNDE ÇOK NADİR'

Ukrayna'daki özelleştirme sürecine ilişkin de bilgi veren Pehlivan, sürecin yavaş ilerlediğini ancak 3 bin 500 civarında kamu şirketinin 2 bin 500’nün özelleştirmeye konu olacağını ve bu firmalardan yaklaşık 2 binin özelleştirme açısından bir değer teşkil ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Pehlivan, ilk etapta 300 kamu firmasının özelleştirilmesinin gündeme geleceğini bildirerek, "Türk firmalarının Ukrayna'daki özelleştirme sürecini yakından takip etmelerini ve bir ülke tarihinde çok nadir olarak ortaya çıkabilecek bu dönemi iyi bir biçimde değerlendirmelerini öneriyorum." şeklinde konuştu.

Türk yatırımcıların Ukrayna’da ekonominin her alanında etkin olduğuna dikkati çeken Pehlivan, ülkede 600 civarında Türk sermayeli şirketin yatırım yaptığını dile getirdi.

'TARIM VE ENERJİ ÖNEMLİ YATIRIM ALANLARI'

Pehlivan, Ukrayna'nın dünyanın en verimli toprağı "çernezyom"un yüzde 25'ine ve Avrupa'nın ekilebilir topraklarının üçte birine sahip olduğunu aktararak, ülkenin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşmanın şartları doğrultusunda tarım arazilerinin alım ve satım yasağının 6 ay içerisinde kaldırılmasının beklendiğini, bu durumun da Türk firmaları için tarımda yeni fırsatlar oluşturacağını dile getirdi.

Ukrayna'daki bir başka yatırım alanının ise yenilenebilir enerji olduğunu belirten Pehlivan, "Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğe yüksek fiyattan alımı garantileyen 'yeşil tarife yasasını' çıkaran Ukrayna’ya rüzgar, güneş, biyokütle ve biyogaz gibi alanlarda Türk firmalarının yatırımlarının son yıllarda hızlandığını görüyoruz. Çok uluslu firmaların üst yönetimlerinde de çok sayıda Türk profesyoneli görüyoruz ve bu durum ülkedeki ekonomik lobimize büyük güç katıyorlar." ifadelerini kullandı.